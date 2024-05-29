台鐵台南溫厝廍溪橋改建切換　6月1日起7列車延誤

▲台鐵台南溫厝廍溪橋改建切換，將有7列車受影響。（示意圖／台鐵提供）
記者李姿慧／台北報導
台鐵位於台南的溫厝廍溪橋改建工程將於6月1日跨2日切換西正線，預計影響7班區間車延誤，預估每列次大約延誤約5分鐘。
台鐵公司原溫厝廍溪橋於民國58年興建完成使用迄今已50餘年，該橋位於德元埤水庫排水範圍內，為落實政府推動「易淹水地區治理計畫」並改善強化鐵路橋梁結構，符合最新耐震規定，台鐵辦理「鐵路行車安全改善計畫-溫厝廍溪橋改建工程」。
原橋長19.2公尺，新橋總長1940公尺，橋面提高2.2公尺，跨河段跨徑改為67公尺無落墩設計，新橋完成後一併消除柳營南方、竹源埤及農場路等三處平交道。工程改建經費10.02億元，工期1384日曆天，目前東正線已於111年5月21跨22日切換，西正線預計113年6月1日跨2日切換。
台鐵公司表示，為配合切換作業需要，將影響6月1日3班區間車及區間快車，包括班次北上3282、3782、南下3297次，以及6月2日4班區間車和區間快車，包括北上2138、3116、南下3117、3131次，總共計7列次將受影響，每列次大約延誤5分鐘，影響車站包括林鳳營站、新營站、柳營站。
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