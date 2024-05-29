台鐵台南溫厝廍溪橋改建切換　6月1日起7列車延誤

台南市佳里區區道南27廓路段一處Y字型的三叉路口，曾發生嚴重交通事故，交通局會同相關單位會勘發現該路口人車動線交織頻繁，為人、車分流動線，經與地方民意溝通獲得共識，利用標誌標線改造成圓環，減少路口碰撞交織點。提醒用路人行經該路口依照標誌標線行駛，共同創造有序安全的用路環境。