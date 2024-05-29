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師法圓環設計　優化台南佳里南27線下廓路段處人行車行動線

▲台南市交通局師法圓環設計，優化台南佳里南27線下廓路段處人行車行動線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市交通局師法圓環設計，優化台南佳里南27線下廓路段處人行車行動線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區區道南27線下廓路段一處Y字型的三叉路口，曾發生嚴重交通事故，交通局會同相關單位會勘發現該路口人車動線交織頻繁，為優化人、車分流動線，經與地方民意溝通獲得共識，利用標誌標線改造成圓環，減少路口碰撞交織點。提醒用路人行經該路口依照標誌標線行駛，共同創造有序安全的用路環境。

交通局王銘德局長表示，圓環是有效疏導車流的設計，歐美國家經常使用，且有助於降低路口車速，大幅降低事故發生率及避免嚴重死傷。市長黃偉哲十分重視路口交通安全有序環境的優化，本次佳里區南27下廓路段三叉路口的圓環的標線設計，除在進出環處繪設分向槽化線，環內繪設指向線引導車輛駕駛人循指示路線行駛外，運用槽化線塑造中央庇護島提供行人保護空間，路側繪設人行道標線串聯綠底行穿線，優化行人步行環境。

▲台南市交通局師法圓環設計，優化台南佳里南27線下廓路段處人行車行動線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另透過車道瘦身與借鏡日本減速警示標線繪設於進環處，讓駕駛人因視覺變化而減速，提供駕駛人有更多反應時間掌握行人活動及圓環路況，作出適當之安全防禦駕駛的能力。

交通管制科長方川和指出，標線改造後初期用路人可能對於道路環境改變會有短時間不適應情形，特別提醒駕駛人只要依現場標誌、標線指示行駛即可安全通行，其中進入圓環車輛，應禮讓環內車輛優先通行；進入圓環後，以逆時針方式繞行圓環依序行駛，避免採取最短路徑方式任意、逆向來穿越圓環，除違反標誌標線規定可能受罰外，更對行車安全有潛在風險。市府在實施初期也協請警力加強疏導，維護路口行車安全及秩序，只要用路人能夠遵循圓環標線、標誌指示行駛，就能保障大家的安全。

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