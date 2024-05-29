　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南豪宅竊案！清潔婦打掃忘關門　賊溜樓上偷「50萬鑽石+手鐲」

記者林東良／台南報導

台南市東區虎尾社區，5月28日發生住宅竊，一名清潔婦前往豪宅打掃時，忘了將門關上，導致竊嫌趁機進屋，偷走屋主價值約50萬元的鑽石和首飾，被害人根據監視畫面向台南市警一分局報案，警方受理後，目前正積極偵辦中。

▲民眾在網路社群PO文指出，5月28日凌晨2時16分左右，台南東區虎尾寮發生住宅竊案，損失鑽石及部分手鐲合計50萬元。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲民眾在網路社群PO文指出，5月28日下午2時16分左右，台南東區虎尾寮發生住宅竊案，損失鑽石及部分手鐲合計50萬元。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲民眾在網路社群PO文指出，5月28日凌晨2時16分左右，台南東區虎尾寮發生住宅竊案，損失鑽石及部分手鐲合計50萬元。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

民眾在網路社群PO文指出，5月28日下午2時16分左右，台南東區虎尾寮發生住宅竊案，損失22萬元鑽石及部分手鐲，合計損失50萬元，並提醒民眾注意。

▲台南市警一分局府東所所長黃柏清指出，該案警方已受理偵辦，並追查竊嫌到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局府東所所長黃柏清指出，該案警方已受理偵辦，並追查竊嫌到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警一分局府東所所長黃柏清指出，該案一分局於28日下午6時許已接獲民眾報案，並派員前往現場勘察採證。警方目前依影像中犯嫌特徵，持續調閱相關監視器，積極追查偵辦中。一分局呼籲民眾如出門在外，家中門窗務必鎖上，勿讓宵小之徒有可趁之機。

據了解，該竊案發生時屋主並不在家，但屋主先前找來清潔婦打掃，警方初步研判，疑清潔婦進入屋打掃時，因門並沒有關好，讓竊嫌有可趁之機，竊嫌侵入後，即伺機行竊，並避開在2樓打掃的清潔婦，跑上3樓搜刮，但因被清潔婦發現出聲質問，才倉皇逃逸，從竊嫌作案的大膽行徑，疑似名慣竊，全案目前由一分局深入偵辦中。

ET快訊
快更新！LINE來電不能接有救了　三大BUG修復
30多歲男與家人斷聯！　竟已遭雇主棄屍
追拒檢車！警開3槍「擊斃乘客」　二審仍無罪
王義川自爆監控人民！　國民黨告發違反《通保法》
中1億元大樂透！　彩券行：應是台灣人
快訊／雨彈來襲！6縣市大雨特報　下到晚上
BMW國道擋救護車！載轉院早產兒「緊貼+鳴笛」　中榮曝現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天黑失足摔落4米深海堤　海巡消防聯手...吊掛搶救採蚵阿伯

宜蘭泰籍移工與家人斷聯！警赴礁溪尋人　竟遭雇主棄屍攔砂壩

彰化金融機構3年阻詐10.7億！受害人匯款理由「買屋修繕」居冠

追拒檢車！警開3槍「擊斃乘客」二審仍無罪　高院：朝輪胎射擊

台南豪宅竊案！清潔婦打掃忘關門　賊溜樓上偷「50萬鑽石+手鐲」

BMW國道擋救護車！載轉院早產兒「緊貼+鳴笛」　中榮曝現況

出國讀書「拒入伍當兵」區公所催告也不理　31歲博士這下慘了

知本溫泉套房又來了！花蓮分署再拍賣7間　最低僅百餘萬

驚險！為調整藍牙喇叭....新北男追撞前車　釀台64線3車連撞

竹聯明仁會插旗雲林！「老虎鉗斷指」禁脫幫　會長「王爺」收押

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

騎士突遇學生跨越車道急煞　後車撞一團傳巨響零件噴飛

天黑失足摔落4米深海堤　海巡消防聯手...吊掛搶救採蚵阿伯

宜蘭泰籍移工與家人斷聯！警赴礁溪尋人　竟遭雇主棄屍攔砂壩

彰化金融機構3年阻詐10.7億！受害人匯款理由「買屋修繕」居冠

追拒檢車！警開3槍「擊斃乘客」二審仍無罪　高院：朝輪胎射擊

台南豪宅竊案！清潔婦打掃忘關門　賊溜樓上偷「50萬鑽石+手鐲」

BMW國道擋救護車！載轉院早產兒「緊貼+鳴笛」　中榮曝現況

出國讀書「拒入伍當兵」區公所催告也不理　31歲博士這下慘了

知本溫泉套房又來了！花蓮分署再拍賣7間　最低僅百餘萬

驚險！為調整藍牙喇叭....新北男追撞前車　釀台64線3車連撞

竹聯明仁會插旗雲林！「老虎鉗斷指」禁脫幫　會長「王爺」收押

帝舵限量錶「雙星」象徵至高榮譽　藍面盤呼應國際米蘭足球隊服

手機信令分析青鳥？　民進黨今再澄清：綜合分析無涉個資

劍湖山世界驚見「國王的摩天輪」　10年1次大保養...罕見畫面曝

張善政滿意度「6金5銀」六都第二　藍營議員曝關鍵

中國總理李強「竄訪」首爾　北韓發表聲明宣洩不滿：嚴重干涉內政

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

天黑失足摔落4米深海堤　海巡消防聯手...吊掛搶救採蚵阿伯

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」　三大BUG修復

徐巧芯改口「非故意」踹倒陳亭妃　陳公布影片：等她出庭又會換說法

台中預售豪宅賣贏成屋　在地曝市況：年輕買方變多了

李多慧直播「正妹翻譯」起底！230萬人瀏覽她辣舞⋯網友嗨了

社會熱門新聞

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

23歲警罹血癌昏迷2個月　一度移除頭蓋骨降壓

換臉A片海撈1200萬！小玉判5年定讞「今報到入監」

即／飛兒樂團師徒對決「辯論終結」　詹雯婷微笑離去

BMW國道擋救護車！中榮曝早產兒現況

六福村狒狒遭殺　獵人：有人喊「一槍幹掉牠」

晴空匯　火警10分鐘濃煙竄屋頂

趕毒趴撞死女師！24歲毒蟲拒國民法官參審

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

跟家人吵架心情差！　新莊男「開2桶瓦斯」揚言引爆

小六女學生遭老師公開霸凌！　只因無意1句話

更多熱門

相關新聞

竹聯明仁會插旗雲林！「老虎鉗斷指」禁脫幫

竹聯明仁會插旗雲林！「老虎鉗斷指」禁脫幫

雲林縣警察局威力掃蕩黑幫檢肅黑道幫派，今（29）日召開破案記者會發表豐碩成果，包括肅槍、緝毒、掃蕩賭場等專案行動動員上千人次警力，共計檢肅黑道幫派3件31人到案，並查獲霰彈長槍1把、改造短槍1把、模擬槍2把、大麻1公斤、實體六合彩、網路賭博案件18件45人，查扣11萬1047元賭資。

台鐵台南溫厝廍溪橋改建切換　6月1日起7列車延誤

台鐵台南溫厝廍溪橋改建切換　6月1日起7列車延誤

酒駕開女兒「生日禮物」撞警車　男子慘了

酒駕開女兒「生日禮物」撞警車　男子慘了

優化台南佳里南27線下廓路段處人行車行動線

優化台南佳里南27線下廓路段處人行車行動線

快訊／台南製香廠凌晨火警　36消防搶救濃煙沖天

快訊／台南製香廠凌晨火警　36消防搶救濃煙沖天

關鍵字：

台南東區虎尾竂社區闖空門鑽石首飾影音

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

快訊／六月發聲回應婚變李易！

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

昆凌2歲小女兒「做家事」！

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面