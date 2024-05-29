台南豪宅竊案！清潔婦打掃忘關門　賊溜樓上偷「50萬鑽石+手鐲」

記者林東良／台南報導

台南市東區虎尾社區，5月28日發生住宅竊，一名清潔婦前往豪宅打掃時，忘了將門關上，導致竊嫌趁機進屋，偷走屋主價值約50萬元的鑽石和首飾，被害人根據監視畫面向台南市警一分局報案，警方受理後，目前正積極偵辦中。

▲民眾在網路社群PO文指出，5月28日下午2時16分左右，台南東區虎尾寮發生住宅竊案，損失鑽石及部分手鐲合計50萬元。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

民眾在網路社群PO文指出，5月28日下午2時16分左右，台南東區虎尾寮發生住宅竊案，損失22萬元鑽石及部分手鐲，合計損失50萬元，並提醒民眾注意。

▲台南市警一分局府東所所長黃柏清指出，該案警方已受理偵辦，並追查竊嫌到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警一分局府東所所長黃柏清指出，該案一分局於28日下午6時許已接獲民眾報案，並派員前往現場勘察採證。警方目前依影像中犯嫌特徵，持續調閱相關監視器，積極追查偵辦中。一分局呼籲民眾如出門在外，家中門窗務必鎖上，勿讓宵小之徒有可趁之機。

據了解，該竊案發生時屋主並不在家，但屋主先前找來清潔婦打掃，警方初步研判，疑清潔婦進入屋打掃時，因門並沒有關好，讓竊嫌有可趁之機，竊嫌侵入後，即伺機行竊，並避開在2樓打掃的清潔婦，跑上3樓搜刮，但因被清潔婦發現出聲質問，才倉皇逃逸，從竊嫌作案的大膽行徑，疑似名慣竊，全案目前由一分局深入偵辦中。