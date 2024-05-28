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台南需要國際標準游泳池　陳怡珍：迫在眉睫

▲台南市議員陳怡珍28日於台南市議會質詢時指出，2023年全國運動會在台南，游泳比賽場地卻在台中，游泳項目像是孤兒般被發配邊疆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員陳怡珍28日於台南市議會質詢時指出，2023年全國運動會在台南，游泳比賽場地卻在台中，游泳項目像是孤兒般被發配邊疆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳怡珍28日於台南市議會質詢時指出，接到游泳委員會及許多民眾陳情，2023年全國運動會在台南，游泳比賽場地卻在台中，游泳項目像是孤兒般被發配邊疆。

陳怡珍說，此次台南市游泳委員會獲得3銀4銅，是台南30年來最好的賽績，而台南同時將承接2025年全中運，屆時游泳比賽場地卻在高雄，這讓台南的游泳選手情何以堪？到底台南市何時才能擁有一座國際標準室內溫水游泳池。目前台南市沒有符合國際標準的游泳池，泳池數量不足，壓縮自泳人員、游泳學員游泳空間，也是一大困境。現六都符合國際標準游泳池中，台北市有一座、桃園市兩座、台中市兩座、高雄市一座，只有台南市掛蛋。陳怡珍更提出一份安南區居民自發性的連署書親手交給市長，厚厚一疊超過370份，顯示安南區民眾需要游泳池焦急的等待。

對此，體育局陳局長表示，目前最主要卡在找地問題，同時向中央體育署爭取經費。畢竟若要蓋一座正式涵蓋多功能的泳池可能需要20億元。陳怡珍強調，越慢蓋越貴！台南市需要正式游泳池是來自於四面八方的聲音，一座國際標準游泳池迫在眉睫，千萬不要再讓台南市游泳選手去其他縣市比賽，真的是臉上無光！對台南市熱愛游泳的朋友及選手，實在沒辦法交代。市長黃偉哲也表示，台南市正在承受16年來沒有舉辦全國運動賽事的苦果，目前藉由舉辦全運會和全中運的機會，向中央爭取經費，逐漸改善台南體育設施。

▲台南市議員陳怡珍28日於台南市議會質詢時指出，2023年全國運動會在台南，游泳比賽場地卻在台中，游泳項目像是孤兒般被發配邊疆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳怡珍同時提出一份救生員的陳情書，內容指稱台南市機關學校游泳池救生員薪資太低、人員不足，進而導致學校不能開課、泳池停擺、游泳池須限制水道，排擠外來泳客使用及學校泳隊訓練等資源。要求市長協助反應基層救生員的心聲，讓人願意投入救生員的工作，才不致影響學校游泳池的運作。

另外，針對台南桌球基層訓練站，日前透過立法委員陳亭妃已經向體育署爭取到核定公文，但二樓宿舍規劃，遲遲沒有下文，專屬於桌球訓練站的經費也沒消沒息。陳怡珍強調，選手的訓練一刻都不能等，從中央2月份核定到現在已經5月了，要求體育局務必克服法令問題，加速市府的行政程序。而國家級桌球館幾乎底定設立在台南，目前規劃在華平路靠近永華路口，由於用地涉及多個局處還需要協調，預計規劃場地完成後，向中央爭取經費。

陳怡珍現場呼籲，請市長務必指示相關局處全力配合，台南已經有桌球基層訓練站，若能加上國家級桌球館，在選手訓練上更能銜接。台南過去是23連霸的桌球王國，振興台南體育，需要市府加強用心！如今中央願意支持，千萬不要錯過機會，台南承受不了這個損失。

針對游泳賽事長期借用外縣市場地，關心南市規劃國際標準游泳池期程、地點及經費議題，議員將安南區居民發動連署游泳池連署書超過370份交給黃偉哲市長，希望南市未來有游泳池。

▲台南市議員陳怡珍28日於台南市議會質詢時指出，2023年全國運動會在台南，游泳比賽場地卻在台中，游泳項目像是孤兒般被發配邊疆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市現有公有游泳池包括台南市立游泳池、新營體育場游泳池、永華國民運動中心，及各區公所管理總共10座，規劃中的仁德全民運動館亦有規劃游泳池，提供全民運動使用 ，惟缺乏符合國際賽事標準場地，台南市府相當重視並持續盤點可用空間。黃市長表示，現階段強化泳池救生員留攬人才薪資待遇等福利，讓更多願意投救生員的工作。

體育局表示，規劃新建國際標準游泳池參考北體游泳池12億，但最後不符合國際游泳池標準，世大運20億，故經費初估興建國際標準游泳池至少要16億。本局前已積極評估可能之土地，包括高鐵特定區體育場用地及學校用地、安南區國產地、天馬電台等，惟上述土地取得均有相關限制與困難，本局將持續針對尚未開闢或閒置用地，針對各項因素審慎評估，積極爭取用地與工程經費。

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