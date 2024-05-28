《外交家》：台灣急過新法北京可能成贏家　與世界獨裁者出奇相似

▲立法院外民眾抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國國際共和研究所總裁特溫寧（Daniel Twining）以題為「立法細節很重要，台灣應明智記住這一點」撰文投書《外交家》雜誌。其子標題則寫道，「台灣急於通過新法，北京可能成為贏家」。他在文中表示，令人擔憂的是，立院幾乎可以進行任何類型的調查，甚至包括民間和私營部門，「這與世界各地獨裁者用來對公民社會發動法律動作，是出奇地相似」。

特溫寧在文中表示，糟糕的立法可能會對任何國家產生深遠的影響，但鑑於中華人民共和國（PRC）試圖破壞台灣的民主，台灣的風險更大。

他認為，總統賴清德領導的民進黨政府目前正面臨反對派控制的立法院，立法院正尋求將權力從政府行政部門轉移到國會。他表示，雖然總體上合理，但研擬的幾項法案，為中國影響或控制公共機構打開了大門，這使台灣與其威權鄰國區分開來的機構和公民自由面臨風險。

特溫寧表示，立法者不僅要考慮法律的目標，好比加強立法監督，還要考慮法律潛在的外部性，法律是否存在漏洞，是否可能使個人或組織將法律武器化，以達到邪惡目的等。

特溫寧指出，民主國家有避免負面外部性的程序，立法委員會進行詳細審查，立法研究機構就可能的影響提供意見，公開辯論使立法者能夠考慮公眾和專家的意見，而在兩院制中，兩院進行談判和妥協。

▼立法院進行國會改革相關法案表決。（圖／記者屠惠剛攝）



「這些努力需要時間的。」特溫寧表示，民主制度總會顯得昏昏欲睡，但耗時的立法是民主的一個特點，而不是一個缺陷；然而，有時民主進程會加速，步驟也會被跳過。他點出，這就是台灣立法院目前正在進行的流程，正在匆忙通過一系列國會的監督法。

特溫寧指出，立法院的改革有兩個致命的缺陷，速度和細節。 在總統就職後不久，立法院就認定這些立法監督法是當務之急，然而幾十年來，台灣在沒有這些法律的情況下仍然繁榮發展，這是必要的，但並不迫切需要委員會匆忙通過法案、跳過公開閱讀或強制盡快投票來加速這一進程。

特溫寧表示，由於這些法律的實施速度太快，潛在的後果才成為問題。他說，更令人擔憂的是立法院幾乎可以進行任何類型的調查，甚至包括民間和私營部門。

他指出，這與世界各地獨裁者用來對公民社會發動法律動作，是出奇地相似，民間組織可能因此面臨政治動機的調查和關閉。

特溫寧表示，該立法草案可以使一小群親中的立法者，能夠審計台灣民間團體在網路上監控中國共產黨宣傳和虛假資訊的內部紀錄，此類行動將對基本自由產生寒蟬效應，而基本自由對台灣的民主韌性至關重要。

特溫寧指出，目前針對這些法律的抗議活動規模很大，超過10萬名公民走上街頭，但與2014年的太陽花運動相比，仍然相形見絀。他說，立法院應該吸取教訓，民選官員不僅要在選舉日，更要在立法過程中傾聽民意，凝聚共識，制定得到民意支持的法律。

▼立法院外抗議現場。（圖／記者徐文彬攝）

