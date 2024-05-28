「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

▲公民團體和民眾聚集立院外。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者張乃文／台北報導

藍白強推國會改革引發社會反彈，大批民眾、民團聚集立法院外抗議，今日50公民團體再度聚集街頭，發起「528全台青鳥行動」而全台共有15個縣市同步進行，雖然台北下著大雨，但仍有不少民眾穿著雨衣到場聲援。不過，對於有聲音認為行動是民進黨動員，民團則和民眾一起怒吼，「我們是國民黨跟民眾黨動員來的，因為他們很爛，我們才來！」

全台多地今（28）早下起大雨，但公民團體發起「528全台青鳥行動」一早仍有許多民眾聚集立法院外抗議。不少人穿著雨衣到場聲援，臺灣人權促進會指出，這是一次捍衛我們每個人基本人權的反抗運動，每一位公民都自主從各地來到立法院前，捍衛台灣自由民主的價值

公督盟說，這些人用似是而非、半真半假的訊息，是這場抗議面臨最大的挑戰。公督盟說，有些聲音說這場行動是民進黨動員來的「完全邏輯錯誤」更反酸「你們是國民黨跟民眾黨動員來的對不對？」、「所以你們是國民黨、民眾黨；我們在台上都是他們動員來的，就是因為他們很爛，我們才站出來。」

據了解，全台各地的串連活動包括新竹在水圳森林公園主題廣場舉行戶外民主課，苗栗選定竹南火車站前廣場，台中則在市政府前廣場舉辦。南投的草屯鎮演藝中心前人行道、彰化的縣議會、縣立圖書館、彰化藝術館外等地也會有抗議活動。



