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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／藍綠吵不停　藍委偷按麥克風鬼叫「歐嗚歐嗚歐嗚」全場沈默

▲▼國民黨立委手揮黑布 高喊 掀開黑幕 拒絕黑箱 反貪腐 查弊案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今立院續審國會改革相關條文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國會改革法案審議進入尾聲，今院會（28日）續審相關條文，綠營不滿「再生醫療法」從第一案被排開，而與藍營起口角，藍委陳玉珍批綠政治操作，讓綠委邱議瑩氣炸，怒批陳「沒羞恥心」，藍綠立委在前方吵得不可開交時，藍委陳雪生突然按下發言台的麥克風出怪聲，「歐嗚歐嗚歐嗚！啊啊！吳思瑤生日快樂，生日快樂！哇啦哇啦哇啦」直到一旁的吳思瑤提醒，陳才後知後覺「我剛剛講話大家聽得到喔？」讓現場立委們沈默片刻。

今立院續審國會改革相關條文，表決大戰前，藍綠立委氣氛平和，並未有過多口角跟衝突，然而，議場角落的陳玉珍與林楚茵、邱議瑩突然起口角，為「再生醫療法」的順序吵得不可開交，藍委控綠杯葛議事影響再生醫療法審議；綠營則反控藍營不在乎民生法案；陳玉珍此時說綠委是「政治操作」，讓再生醫療法主要推手邱議瑩氣炸，「我為這個法案努力了10年，提再生醫療法，妳有沒有羞恥心？」

雙方吵得不可開交，藍委洪孟楷介入緩頰，但效果不大，此時站在發言台上的陳雪生突然按下麥克風並出怪聲，「歐嗚歐嗚歐嗚！啊啊！吳思瑤生日快樂，生日快樂！哇啦哇啦哇啦！」現場短暫靜默，尋找聲音來源，此時，一旁的吳思瑤提醒，陳才後知後覺「我剛剛講話大家聽得到喔？」讓現場立委們沈默片刻。 

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