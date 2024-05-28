近百位法律學者連署聲明　籲「國會五法」退回重審、諮詢專家意見

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

「國會改革法案」審議進入尾聲，今（28日）續審相關條文，而有近百位法律學者聯合發出聲明指出，相關議案因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，不但導致國會內部激烈抗爭，社會大眾亦產生疑慮，上週五全國各地公民運動即展現反對倉促通過的強烈民意，要求立法院應將國會五法退回至委員會充分討論，並廣諮相關領域專家學者與社會各界意見，以建立具有高度共識並合憲的制度。

聲明強調，我國憲法並未明文規定國會調查權，其主要依據為司法院釋字第325號、第585號、第633號與第729號解釋，前述解釋分別闡明「文件調閱權」、「國會調查權」在權力分立原則之下之意義、內涵、權限主體與對象、程序和救濟等內容，劃定立法院制定相關法律之憲法界限。

聲明指出，釋字第585號解釋認定「立法院調查權乃立法院行使其憲法職權所必要之輔助性權力」，但「基於權力分立與制衡原則，立法院調查權所得調查之對象或事項，並非毫無限制。」並說明「其程序，如調查權之發動及行使調查權之組織、個案調查事項之範圍、各項調查方法所應遵守之程序與司法救濟程序等，應以法律為適當之規範。」

聲明強調，本次「國會五法」之修訂，不僅涉及立法院與行政院之權責關係，更涉及公務員以外一般人民重大權利之限制，釋字第585號解釋文曾經申明：「如就各項調查方法所規定之程序，有涉及限制人民權利者，必須符合憲法上比例原則、法律明確性原則及正當法律程序之要求。」立法院強迫人民配合調查之手段與其相應的行政罰或刑罰，以及人民是否得拒絕出席、拒絕陳述、拒絕提供資料等問題，皆涉及人民之人身自由、表現自由、資訊隱私權、財產權等憲法權利，其目的、範圍、手段、程序保障與救濟均須詳加規定，就此而言，目前法案顯然不足。

聲明也表示，立法委員質詢權與為了輔助立法院行使其憲法職權之調查權，分屬不同憲法制度。質詢權的目的在於，讓個別立法委員獲得資訊或意見，並據以形成後續表決或發言的基礎。國會調查權則係立法院為行使其憲法職權，探求立法或預算審議時所必要之事實基礎。兩者有所不同，是否得以相提並論並施以相同強度之處罰手段，均有待審慎討論。目前已二讀通過的修正條文，除了是否符合憲法有諸多疑義，亦有不少自我矛盾之處，若繼續倉促在二讀程序中未經審議而全部表決，除了產生許多違憲疑義之外，未來在適用上勢必發生許多爭議與問題。

聲明強調，國會質詢或調查權制度的完備化，固然是我國國會改革應該推進的事項，然而各個民主國家的具體法制設計，均有重大差異無法直接移植，若逕以外國法制之表象作為參考倉促立法，或未顧及憲政體制的權力平衡，甚至對於人民與官員基本權利的過度侵害，將造成憲政體制的混亂。在這個台灣民主發展的「憲法時刻」，我們呼籲立法院不要在本週倉促表決，將其退回委員會，讓相關法案能夠在各界充分參與與討論之後，再做周延而完整的立法。倘若立法院仍執意進行三讀程序，我們也呼籲行政院與總統依據憲法之規定行使覆議權，退回立法院重啟審議。

直到27日，已有89位法律學者聯署：

王毓正（國立成功大學法律學系副教授）

王曉丹（國立政治大學法學院教授）

王韻茹（國立中正大學法律學系教授）

石忠山（國立東華大學公共行政學系教授兼原住民民族學院院長）

古承宗（國立成功大學法律學系教授）

吳明孝（義守大學公共政策與管理學系助理教授）

吳秦雯（國立政治大學法學院副教授）

呂彥彬（國立政治大學法學院助理教授）

李玉春（國立中正大學勞工關係學系副教授）

李志峰（東吳大學法律學系教授）

辛年豐（逢甲大學土地管理學系副教授）

周兆昱（國立中正大學法律學系教授）

周欣怡（東海大學法律學院助理教授）

林谷燕（國立空中大學社會科學系副教授）

林佳和（國立政治大學法學院副教授）

林倖如（國立臺灣海洋大學海洋法律研究所副教授）

林書楷（東吳大學法律學系副教授）

洪令家（國立中正大學法律學系副教授）

洪瑩容（國立中興大學法律系助理教授）

胡博硯（東吳大學法律學系教授）

范耕維（國立東華大學法律學系助理教授）

孫迺翊（國立臺灣大學法律學系教授）

徐偉群（中原大學法學院財經法律學系副教授）

徐揮彥（國立東華大學法律學系教授）

翁燕菁（國立政治大學政治系副教授）

張兆恬（國立臺灣大學國家發展研究所副教授）

張桐銳（國立政治大學法學院教授）

張嘉尹（東吳大學法律學系特聘教授）

許恒達（國立臺灣大學法律學系教授）

許春鎮（國立臺灣海洋大學海洋法律研究所教授）

許家源（靜宜大學法律學系副教授）

傅玲靜（國立政治大學法學院教授）

黃松茂（中央研究院法律學研究所副研究員）

傲予·莫那（國立東華大學法律學系教授兼系主任）

廖福特（中央研究院法律學研究所研究員）

劉臺強（中國文化大學法律學系副教授）

蔡岳勳（國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

鄭明政（國立勤益科技大學通識中心法政組副教授）

簡玉聰（國立高雄大學財經法律學系助理教授）

蘇彥圖（中央研究所法律學研究所研究員）

---------------陸續加入連署學者

王泰升（國立臺灣大學法律學院講座教授）

何佳芳（東吳大學法律學系副教授）

何賴傑（國立政治大學法學院教授）

吳建輝（中央研究院歐美研究所研究員）

李明芝（國立政治大學地政學系助理教授）

李崇僖（臺北醫學大學醫療暨生物科技法律所教授）

李聖傑（國立政治大學法學院副教授）

周明泉（輔仁大學哲學系副教授）

林木興（中央研究院環境變遷研究中心博士後研究人員）

林志潔（國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授）

林建志（中央研究所法律學研究所研究員）

林昱梅（國立中興大學法律學系教授）

林琬珊（國立中正大學法律學系副教授）

林鈺雄（國立臺灣大學法律學系教授）

邱羽凡（陽明交通大學科技法律研究所副教授）

胡心蘭（東海大學法學院教授）

范秀羽（國立臺灣大學國家發展研究所副教授）

張文貞（國立臺灣大學法律學系特聘教授）

莊世同（國立臺灣大學法律學系教授）

莊國榮（國立政治大學公共行政系助理教授）

許絲捷（國立中央警察大學行政警察學系助理教授）

陳仲嶙（國立清華大學科技法律研究所教授）

陳志輝（國立政治大學法學院副教授）

陳汶津（國立成功大學法律學系助理教授）

陳怡凱（國立成功大學法律學系副教授）

陳信安（國立中興大學法律學系教授/系主任兼法律專業學院院長）

陳柏良（國立政治大學創新國際學院暨法學院助理教授）

陳英鈐（國立中央大學法律與政府研究所教授）

陳鋕雄（國立陽明交通大學科技法律學院教授兼院長）

陳錫平（國立中央警察大學犯罪防治學系助理教授）

陳龍昇（國立政治大學法學院副教授）

梁志鳴（臺北醫學大學醫療暨科技法律研究所教授）

惲純良（國立雲林科技大學科技法律研究所教授兼所長）

黃志堅（亞洲大學財經法律學系助理教授）

黃舒芃（德國波昂大學法律學與國家科學院Schlegel特聘講座教授）

黃絜（中原大學財經法律學系助理教授）

黃鼎軒（東吳大學法律學系副教授）

楊雅雯（中央研究所法律學研究所助理研究員）

葉啟洲（國立政治大學法學院教授兼系主任）

葉婉如（國立成功大學法律學系副教授）

劉如慧（國立台北大學公共行政暨政策學系副教授）

劉邦揚（中原大學財經法律學系助理教授）

劉尚志（國立陽明交通大學科技法律學院榮譽講座教授）

劉晏齊（東吳大學法律學系副教授）

戴秀雄（國立政治大學地政學系副教授）

鍾芳樺（輔仁大學法律學院副教授）

顏榕（國立臺北大學法律學系副教授）

顏厥安（國立臺灣大學法律學院特聘教授）

蘇慧婕（國立臺灣大學法律學系副教授）