「要陪傅崐萁賣台是你家的事」　沈伯洋揭：黃國昌早得罪一票學者

▲國民黨總召傅崐萁和民眾黨總召黃國昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

經過三次院會，立法院今繼續審議「國會改革法案」已進入尾聲，民進黨立委沈伯洋、民眾黨立委黃國昌則多次因法案內容互槓，引起議論。對此，沈伯洋今（28日）表示，黃國昌把他的案子直接打回去程序委員會，還上節目說他法案寫得很爛，黃就已經得罪一票學者了。他怒批，黃國昌就繼續業力引爆吧，要陪傅崐萁賣台是他家的事，不要拖台灣人下水。

針對「國會改革法案」，東吳法律系教授胡博硯等多名法律學者27日發出聯合聲明，認為目前修正條文，有諸多疑義，未來適用勢必發生爭議，呼籲立院暫停二讀程序，退回委員會審議，建立高度共識並合憲的制度。

沈伯洋則於Threads表示，他的法律程度中等而已，連他都看出來有問題，不可能其他人看不出來。果然，27日近百位法律學者連署，要求退回重審。

沈伯洋指出，昌粉就真的繼續嗆他不懂法律、不會寫法案，真的沒關係。他一個多月前就說過了，黃國昌把他的案子直接打回去程序委員會，然後還上節目說他法案寫得很爛，黃就已經得罪一票學者了，真以為他在民間的時候，都不跟學者往來討論法案的嗎？

最後，沈伯洋強調，黃國昌就繼續業力引爆吧。黃要陪傅崐萁賣台是他家的事，不要拖台灣人下水。