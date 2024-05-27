日文系畢業！他出社會1年「慘被震撼教育」　苦笑：決定當保全

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣許多上班族面臨低薪問題，一名日文系網友崩潰表示，出社會1年的他，應徵不少日文相關工作，結果自認為的語言優勢頂多是「加分項」，甚至只能領基本薪資，種種境遇讓他心灰意冷，決定去做保全。

網友在Dcard發文提到，「我半工半讀，挺過了大學四年，想著終於要成為社會人了才發現，我的專業跟沒有一樣，想著會日文要去應徵日文相關的工作，結果語言只是加分項，你還要有其他專業，所以薪水只能領最低的基本薪資。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，目前就是渾渾噩噩地找各種工作，但遇到的工作內容都超繁雜，要學的東西也超多，而薪水也只有29K，「我已經不懂問題出在哪了，大學有個科系讓你讀4年，出了社會跟你說用不到，想要存錢，找個工作卻月薪不到3萬。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO坦言，自己陷入無限輪迴，當被問「為何要找免洗工作，不找專業性的」或「都有專業了，為什麼不找日文相關工作」時，他只能無奈回答，「我只會日文」，若有人勸他到日本發展，又沒有足夠的存款支撐。

他不禁感嘆，「人生想擺爛、想做保全不是沒有原因欸！我已經被打敗了，決定躺平，開心過一生。」

對此，網友們紛紛回應，「現實就是語言技能不值錢」、「我念外語大學的第一天，校長致詞就耳提面命說，語言只是你的工具，你還要有專業進行搭配」、「語言確實只是一個工具而已，怎麼把語言利用在工作上就是出社會要學的」、「學校科系又不是工作保證班」、「日商行政55K給你參考」、「別怪學校也別怪社會，在學校躺四年，出社會也想繼續躺才會發這文吧」。