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職場學習及再適應計畫助「阿公課長」回歸職場　勞雇雙贏

▲虎尾就業中心運用「職場學習及再適應」及「僱用獎助」計畫，55歲的左明燦於去年4月起順利在一家毛巾工廠擔任廠務助理一職。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾就業中心運用「職場學習及再適應」及「僱用獎助」計畫，55歲的左明燦於去年4月起順利在一家毛巾工廠擔任廠務助理一職。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年55歲的雲林民眾左明燦，原本在製帽代工廠擔任課長，在疫情兩年工廠面臨訂單銳減後關廠歇業，家中頓失收入來源。左明燦在虎尾就業中心運用「職場學習及再適應」及「僱用獎助」計畫雙管齊下，順利回歸職場，在毛巾工廠擔任廠務助理一職也滿週年，工作狀況漸趨穩定。

左明燦17歲就踏入職場在傳統產業任職，熬了20多年時間從司機、作業員一路晉升到課長一職，原以為可順利待到退休，但突來的關廠打亂了職涯規劃，讓他必須重新謀職，一直都待在傳統生產線的他，雖已任課長一職，卻沒有電腦文書作業的經歷與技能，「課長的經歷好像成了我的絆腳石」他心想「做什麼都好，我只想重回職場」。

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透過虎尾就業中心運用「職場學習及再適應」及「僱用獎助」計畫協助，左明燦已重返職場1年多時間，他忙碌地來回穿梭在生產線上，負責毛巾生產、包裝、理貨等工作，從他敏捷的身影，看不出他已是兩個孫子的少年阿公，「有事做都比無所事事好」他笑說，即便已滿身是汗，還是掩不住他對重回職場的喜悅。

▲虎尾就業中心運用「職場學習及再適應」及「僱用獎助」計畫，55歲的左明燦於去年4月起順利在一家毛巾工廠擔任廠務助理一職。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「課長的經歷好像成了我的絆腳石」左明燦失業後歷經幾次面試，受挫的內心起了這樣的疑惑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

聘僱明燦的益得棉織公司周老闆表示，像左明燦這樣的員工雖然年紀較大，他卻有著年輕人沒有歷練與穩定性，不用太多管理就自然能把任務完成，搭配上政府的獎勵政策，讓企業有更多進用中高齡勞工的勇氣。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任廖家偉指出，勞動部持續推動中高齡者及高齡者就業促進計畫及職務再設計等計畫，來幫助高齡者留任或回到職場，政府更在今年推出「壯世代就業促進獎勵」政策，55歲以上或45歲以上依法退休者，凡離開職場3個月以上經就業中心推介全時工作並穩定就業滿90日，即可領取3萬元獎勵金，另外針對企業也推出「職場支持輔導費獎勵」，歡迎企業洽詢各地就業中心，共創勞雇雙贏。

 
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