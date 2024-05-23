台南第2場大型就業博覽會南台科大登場　逾4千個工作機會歡迎求職

▲台南市政府2024年第2場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，將於5月25日上午9時至12時在永康區南台科技大學三連堂辦理，市長黃偉哲歡迎踴躍來參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2024年第2場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，將於5月25日上午9時至12時在永康區南台科技大學三連堂辦理，計有90家廠商提供4613個工作機會，其中7成以上職缺薪資超過3萬元以上。

大型就業博覽會共邀集光洋應用材料科技、錸恩帕斯科技、艾爾斯半導體、南茂科技、台灣穗高科技、緯穎科技、直得科技、翰林出版事業、儒億科技、統一企業、大亞電線電纜、聲寶、官田鋼鐵、碳佐麻里、興南汽車客運、台灣無印良品、府城汽車客運、全聯實業等公司參加。

23日在永華市政中心6樓新聞發布室舉辦行前記者會，由黃偉哲市長、南台科技大學代理校長周德光、勞工局長王鑫基、國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處副處長羅婷婷等人親臨記者會，共同鼓勵求職者5月25日來「台南呷頭路」，找到理想工作。

黃偉哲市長除感謝南台科技大學、國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處、台積電慈善基金會、徵才廠商以及各界工（協）會協助市府辦理就博會，並表示透過就博會平台，不僅提供多樣職缺，更結合多項服務措施，擴散就博會效益。黃偉哲說除了延續與台積電慈善基金會合作高中職人才就業媒合與職涯探索服務，幫助高中職學生探索升學以外的各種可能性，當天在現場舉辦職涯工作坊及企業交流，促進青年朋友釐清職涯方向，探索職業選擇；此外結合農業局邀請青農相關團體、工作室設攤，藉由多元活動增進青農品牌曝光，延伸展示行銷效益，讓市民朋友更加認識台南特色農產品。

黃偉哲進一步表示，在市府團隊積極招商，發揮行政一體的效率，協助業者解決各項投資設廠問題及排除投資障礙，目前已有100案完成投資、投資額約1439億元，招商成果豐碩，其中沙崙科學城多項招商也陸續展開，目前全區進駐率超過90％，進駐廠商147家，就業人數超過1900位，再加上各企業廠商不定期的加碼投資，將會創造更多元的就業機會，依據行政院主計總處統計資料本市失業率為3.5％、勞動參與率61.2％，顯示台南勞動市場相當活絡，市府團隊會持續努力建設大台南，打造台南成為希望家園的幸福城市，歡迎大家移居台南。

5月25日就業博覽會活動現場提供「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」、「CPAS職涯諮詢」及「美髮水噹噹」等服務，另為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，投遞3家履歷就有機會參加無線防水耳機、肩頸按摩器、家用工具套裝組、不鏽鋼電茶壺等抽獎活動，現場另有手機支架、不鏽鋼餐具、環保提袋等求職好康禮，數量有限，送完為止。

南台科技大學代理校長周德光表示與市府多年合作舉辦就業博覽會，為台南市民找到如意的工作。南台科技大學努力辦學，今年約有4600名畢業生，其中超過6成選擇留在台南就業，參加就博會是一個最快的就業管道，現場有來自各產業多元的工作機會可供求職民眾選擇。

勞工局王鑫基局長表示，為鼓勵民眾可以多使用相關就業服務資源，當天就博會活動現場提供「希望家園．就業快餐車」宣導，協助求職者了解政府相關就業服務、職業訓練資訊，更加碼提供霜淇淋（限量），再配合完成相關任務還可以抽平板、烤箱等獎項；另外參與台積電慈善基金會「2024高中職就業媒合X職業探索」工作坊，亦可獲得研習證明與相關好禮，鼓勵大家多使用相關服務。

為響應政府推廣節能減碳政策，就博會當日可搭乘台南市市區公車21路進入南台科技大學校園(大台南公車系統https://tourguide.tainan.gov.tw/)，或搭乘台鐵至大橋火車站，越過永康陸橋步行約 5分鐘至南台科技大學，相關就博會資訊可洽詢(06)6330820。