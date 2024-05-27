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戴口罩也沒用！「同事有狐臭」她只能憋氣　忍一個月離職了

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO上班戴著口罩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

提離職的原因，應該老實告訴主管嗎？近日有網友發文表示，帶她的女同事有很嚴重的狐臭，每次對方一靠近她，她就只能憋氣，由於她實在受不了，所以最終選擇離職，她應該告訴主管真實原因嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「讓我想離職是因為同事狐臭很嚴重」為標題發文，提到她雖然進新公司才不到一個月，但帶她的女同事實在有很嚴重的狐臭，所以讓她忍不下去。她透露，自己平時雖都戴著口罩，但因為女同事常常需要在她旁邊指導，所以她只能憋氣。

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原PO表示，公司的冷氣開得很冷，但卻阻止不了味道飄散，讓她覺得很痛苦。如今她已經找到新公司，也準備向主管提離職了，她應該老實告訴對方自己是因為同事有狐臭才走人嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你可能可以在要走的當天寫張非常禮貌又溫和的便條紙提醒她」、「那種味道真的很難聞耶！女同事自己都沒感覺嗎」、「辛苦耶，我也是嗅覺靈敏的人，無法每天聞。不過這種事應該其他同事都知道，你還是不用說實話比較好喔」、「那你下次面試先問辦公室有沒有異味」。

▲體臭、狐臭、臭、腋下、腋魔俠、綺夢、胳肢窩、流汗、汗味萬用圖（圖／達志影像／示意圖）

▲狐臭問題讓不少人困擾。（圖／達志影像／示意圖）

事實上，很多人都有狐臭的困擾，林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立醫師過去曾表示，人體有小汗腺（外分泌腺）和大汗腺（頂漿腺），小汗腺主要由乙醯膽鹼支配，開口在皮膚表面，主要是水狀分泌物，通常水狀分泌物並無特殊異味，可調節體溫；大汗腺由上腎腺素支配，開口在毛囊，主要分布在腋下和泌尿生殖區，通常是蛋白質分泌物，這些分泌物會和表皮上細菌接觸，進而散出強烈異味。

仁愛暨長庚醫院皮膚科主任黃昭瑜也曾分享，治療狐臭有方法，包含微波熱能除汗Miradry、肉毒注射、螺旋刀手術等。至於平時該如何保養？他則透露可以盡量讓腋下保持乾爽、刮除腋毛、使用抗菌清潔產品、飲食清淡避免辛辣及高油脂食物等。若狐臭已經嚴重影響到生活，也不妨尋求專業醫師協助。

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