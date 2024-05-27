激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興　一票力挺：不是基本的嗎

▲原PO在發生關係前會先洗澡。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶、夫妻發生關係前，會不會先洗澡？一名女網友發文表示，若要和男友「纏綿」，她都會堅持要先洗澡，但男友則想體驗髒髒的感覺，還說她這樣讓人掃興，因此，她就想知道大家會不會在發生關係前先洗澡呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「堅持愛愛前要先洗澡」為標題發文，提到她每次在發生關係前，都一定會先洗澡，而且也會要求男友要洗澡。不過，男友卻說自己想要體驗髒髒的感覺，還開玩笑說，原PO的要求讓人掃興。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，要不要先洗澡的問題她想過很多次，她也不知道自己為何無法接受沒有洗澡就發生關係，是因為有潔癖嗎？同時她也好奇大家是屬於哪一派？

貼文一出，大多數網友都直呼，「不先洗澡感染率大增喔，自己要想清楚，也許你不是潔癖，只是你比他更懂得保護自己」、「真的要洗，不洗很髒耶，一整天上幾次廁所」、「本來就會洗啊，然後也會刷牙，這不是基本的嗎」、「事前事後都嘛要洗，男友是多懶」。

也有女網友分享，「我前任就不洗，然後直接戴套愛愛，然後就常常發炎，每次愛愛必發炎；現任都會先去洗過才愛愛，到現在完全沒有因為愛愛發炎過」。

愛麗生婦產科院長潘俊亨曾指出，一整天下來，男人的龜頭冠狀溝會充滿汗水與細菌，且包皮的皺摺處也容易藏污納垢，因此如果沒有先清洗就發生關係，很容易將細菌帶入陰部，導致女性陰道、泌尿道感染，進而在事後出現下體灼熱、搔癢的狀況。

除了男性，潘俊亨也提醒，女生肛門口與陰道口的位置很接近，擦屁股時可能夾帶著糞尿相互汙染，隨著性器的抽送，細菌就可能被帶入陰部，加上男女分泌出的體夜，是細菌最愛的「高蛋白大餐」，抵抗力弱、衛生習慣差的人難擋細菌的攻勢。