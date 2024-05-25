很愛一個人「能忍著不發生關係？」　一票點頭：不忍心傷害

▲男友不會勉強原PO。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有親密舉動，近日則有女網友發文表示，因為男友說自己很珍惜她，所以只要她不想要，就不會做什麼。聞言，她就不禁好奇，這是因為男友真的很喜歡她嗎？還是其實只是說說而已？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「真的很愛一個女生真的忍得住嗎」為標題發文，提到男友和前任都有發生過關係，不過她和對方年齡差距大，所以男友就說自己很珍惜她，只要她不想要，就不會多做什麼。

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對此，原PO便感到好奇，男友是說說而已嗎？還是真的很喜歡她？因為男友還說自己對其他女生都沒有這樣，只有對她不一樣。

貼文曝光後，多數網友都認為，「無論性別，真的很愛、也真的想珍惜，所以不碰對方的人非常少見，但也不是說完全沒有」、「我覺得真的很喜歡一個人，一定不忍心傷害對方或是讓對方不開心，所以只要你說不行，就是一定不行」、「我覺得會耶，男友就是一直等我準備好，在我沒準備好之前他都不會勉強我」、「我和男友曖昧期就常互相動手動腳摸來摸去，但他在最後關頭都會忍住」、「這就是尊重你的表現」。

也有網友直言，不論是否珍惜，其實若要發展進一步的關係，都應尊重對方意願才是，「人與人之間本來就應該互相尊重，這跟愛不愛好像沒有關係」、「正常的世界裡，你不想本來就不行」。