好市多經理控「被辭職」怒告！罕揭超高補償金　公司喊冤反嗆吐錢

▲好市多一名離職2年後的採購經理，提告要求復職。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃資真／高雄報導

一名好市多馬姓採購經理離職2年後，指控突遭公司要求當日離職，被要求簽下自願離職書，提告要求復職，須給付過去積欠的月薪，好市多喊冤並反訴稱馬已拿到高達353萬元的優惠離職金，如今卻提告毀約，要求還錢。案經一、二審法官審理，均駁回雙方之訴。

馬姓經理控訴，他自2005年12月進到好市多工作，負責公司之組織管理、商品採購等相關工作，每月薪資12萬餘元，2019年7月2日好市多突然要求終止僱傭關係，並要求自行簽署離職申請書，取消門禁卡、員工識別卡，同時要求立即離開公司，他迫於無奈下簽署，但非合意簽署。

馬強調，當時他在自願離職後方自行補充「霸凌，身心俱疲，但仍被逼迫簽屬『自願離職』不准申請內轉部門，事出有因，完全無勞方辯解機會，而擅自逼迫離職，若可能，希望有機會辯解，真相始末！」，惟未獲好市多回應，因此提告要求復職，並自離職日至復職日之間，按月給付月薪。

好市多主張，由於馬工作表現未符期許，進行數次績效輔導改善與合意調動工作措施，仍未見起色，因此另提出給付優惠離職金方式合意終止勞動契約，7月2日經當面溝通協商後，於當天簽訂離職申請書等，馬也領到353萬餘元的離職金，如今卻在遲於離職2年後提起確認僱傭關係存在訴訟，根本不合理。

▲好市多認為馬前經理毀約，反訴要對方吐出拿到的離職金。（示意圖／記者許宥孺攝）



好市多更提出當初雙方簽定之合約終止契約，若離職員工簽名事後又提出終止職務相關訴訟或請求，須返還離職金，向馬提出反訴要求吐出拿到的353萬。

一審法官認為，若馬當時不同意合意終止勞動契約，自得拒絕簽立即可，惟馬確實在契約書上親自簽名，且至2021年向法院聲請勞動調解之日止，期間均未就此爭執，馬請求無理由，予以駁回。

好市多反訴部分，依據民法規定，定型化契約中若使當事人拋棄權利或限制其行使權利者，該部分約定無效，因此好市多契約內限制馬的訴訟權利，可認有係顯失公平情事，該約款即屬無效，同樣駁回請求。

雙方不服提出上訴，高雄高分院法官認定本件事證已經非常明確，雙方提出之主張、抗辯與其他證據等，經斟酌後認與判決結果不生影響，不再論述，維持原判。全案仍可再上訴。