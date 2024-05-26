　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好市多經理控「被辭職」怒告！罕揭超高補償金　公司喊冤反嗆吐錢

▲▼台南市,中西區,文賢商圈,特立屋,好市多商圈,台17甲線。（圖／記者姜國輝攝）

▲好市多一名離職2年後的採購經理，提告要求復職。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃資真／高雄報導

一名好市多馬姓採購經理離職2年後，指控突遭公司要求當日離職，被要求簽下自願離職書，提告要求復職，須給付過去積欠的月薪，好市多喊冤並反訴稱馬已拿到高達353萬元的優惠離職金，如今卻提告毀約，要求還錢。案經一、二審法官審理，均駁回雙方之訴。

馬姓經理控訴，他自2005年12月進到好市多工作，負責公司之組織管理、商品採購等相關工作，每月薪資12萬餘元，2019年7月2日好市多突然要求終止僱傭關係，並要求自行簽署離職申請書，取消門禁卡、員工識別卡，同時要求立即離開公司，他迫於無奈下簽署，但非合意簽署。

馬強調，當時他在自願離職後方自行補充「霸凌，身心俱疲，但仍被逼迫簽屬『自願離職』不准申請內轉部門，事出有因，完全無勞方辯解機會，而擅自逼迫離職，若可能，希望有機會辯解，真相始末！」，惟未獲好市多回應，因此提告要求復職，並自離職日至復職日之間，按月給付月薪。

好市多主張，由於馬工作表現未符期許，進行數次績效輔導改善與合意調動工作措施，仍未見起色，因此另提出給付優惠離職金方式合意終止勞動契約，7月2日經當面溝通協商後，於當天簽訂離職申請書等，馬也領到353萬餘元的離職金，如今卻在遲於離職2年後提起確認僱傭關係存在訴訟，根本不合理。

▲▼好市多,結帳。（圖／記者許宥孺攝）

▲好市多認為馬前經理毀約，反訴要對方吐出拿到的離職金。（示意圖／記者許宥孺攝）

好市多更提出當初雙方簽定之合約終止契約，若離職員工簽名事後又提出終止職務相關訴訟或請求，須返還離職金，向馬提出反訴要求吐出拿到的353萬。

一審法官認為，若馬當時不同意合意終止勞動契約，自得拒絕簽立即可，惟馬確實在契約書上親自簽名，且至2021年向法院聲請勞動調解之日止，期間均未就此爭執，馬請求無理由，予以駁回。

好市多反訴部分，依據民法規定，定型化契約中若使當事人拋棄權利或限制其行使權利者，該部分約定無效，因此好市多契約內限制馬的訴訟權利，可認有係顯失公平情事，該約款即屬無效，同樣駁回請求。

雙方不服提出上訴，高雄高分院法官認定本件事證已經非常明確，雙方提出之主張、抗辯與其他證據等，經斟酌後認與判決結果不生影響，不再論述，維持原判。全案仍可再上訴。

ET快訊
阿里山公路1男墜谷12天！　遺體腫脹蟲蝕
《央視新聞》拿18台灣藝人當範本！　陸網：不接受模糊字眼
好市多經理控「被辭職」怒告！超高補償金曝光　公司反嗆還錢
明起2波鋒面接力來襲　雨彈連炸全台1周「這2天最猛烈」
台積電贏了！三星過熱障礙難消　Google爆Pixel 10
梓梓上《玩很大》脫了！　掉出超巨頭燈
55歲女重度脂肪肝！自認吃得健康　營養師一看飲食：滿滿地雷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿里山公路1男墜谷12天！遺體腫脹蟲蝕　5／29解剖確認身分

好市多經理控「被辭職」怒告！罕揭超高補償金　公司喊冤反嗆吐錢

高雄回收車「邊開邊飄垃圾」　騎士遭擊中險出事！

又見「人肉佔車位」！休旅車主請友人佔車格...特斯拉想停爆口角

搶端午商機！桃園鐵皮屋查獲私釀米酒逾5千公升

詭異影片曝！高雄水泥車準備進匝道　下一秒就翻了

帥氣外航空少變移民官！　精通泰文想服務更多人

快訊／台中文心森林公園29歲男死亡　警封鎖現場家屬北上認屍

「開幾百次房間」人妻和冷氣行老闆上床　逼正宮離婚手法曝

台南浪人祭伸狼爪！男大生忍不住偷摸辣妹5秒　賠錢換免囚

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

阿里山公路1男墜谷12天！遺體腫脹蟲蝕　5／29解剖確認身分

好市多經理控「被辭職」怒告！罕揭超高補償金　公司喊冤反嗆吐錢

高雄回收車「邊開邊飄垃圾」　騎士遭擊中險出事！

又見「人肉佔車位」！休旅車主請友人佔車格...特斯拉想停爆口角

搶端午商機！桃園鐵皮屋查獲私釀米酒逾5千公升

詭異影片曝！高雄水泥車準備進匝道　下一秒就翻了

帥氣外航空少變移民官！　精通泰文想服務更多人

快訊／台中文心森林公園29歲男死亡　警封鎖現場家屬北上認屍

「開幾百次房間」人妻和冷氣行老闆上床　逼正宮離婚手法曝

台南浪人祭伸狼爪！男大生忍不住偷摸辣妹5秒　賠錢換免囚

最上級5號艦「矢矧號」　首入母港舞鶴基地

阿里山公路1男墜谷12天！遺體腫脹蟲蝕　5／29解剖確認身分

男子吃野生熊肉「感染腦蟲」　一查全家6口都中鏢

賴清德感謝抗議！柯文哲搖頭喊太怪：執政黨動員抗爭　感覺時空錯亂

星變美／網敲碗詢問不老秘訣　43歲熊黛林美貌在線靠「3招」

柯建銘曾力挺國會改革？　羅智強貼證據酸：想關人民的就是民進黨

電話講一半遭槍殺　父聽見傳教士兒「死前驚恐狂喊」卻救不了

中共無人機近距離丟擲「簡體字政治口號紙盒」　金門二膽碼頭尋獲

《慶餘年2》影射大陸高考！「成佳林被消失」變黑畫面…真相網哭了

兄弟繼承老爸留下房產　稅務局警告別踩課稅地雷

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

社會熱門新聞

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

情侶搭台鐵「車廂縱慾12分鐘」！下場慘了

海陸男闖女輔導長香閨　掏生殖器跟內衣合照

即／台中文心森林公園29歲男死亡　警封鎖現場

即／屏東吃麵變打群架！多人鬥毆2掛彩送醫

苗栗台1線轎車撞路旁板車　「車頭消失」駕駛慘死

工具人夜店顧包包一整晚！惱怒性侵女神

他清窗戶墜樓壓死路人！驚悚畫面曝光

人妻和冷氣行老闆上床　「開幾百次房間」逼正宮離婚

高雄2警遭撞！駕駛假配合攔查催油門逃逸　　

4個月役男不想當兵！　躲越南外婆家拒絕回國下場曝光

泌尿醫走斑馬線遭撞死　肇事男判10個月

即／西濱1大車自撞翻覆！再釀追撞　北上封閉5小時

更多熱門

相關新聞

好心出借好市多會員卡　他慘被抄家控3重罪

好心出借好市多會員卡　他慘被抄家控3重罪

美國一名楊姓華裔男子因在好市多（Costco）購物時，將會員卡借給陌生中國遊客結帳，害他被警方上門逮捕，並面臨詐欺、偷竊、仿冒等3項重罪指控，讓他傻眼不已。

好市多停車11天「出現天價停車費」　一票人看傻！

好市多停車11天「出現天價停車費」　一票人看傻！

200萬Costco卡友哭哭！　北富銀：9月起分期「好多金」回饋沒了

200萬Costco卡友哭哭！　北富銀：9月起分期「好多金」回饋沒了

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

「好市多爆強3服務」全免費

「好市多爆強3服務」全免費

關鍵字：

好市多離職採購經理

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

「匿名飛官」寫公開信給賴清德引關注

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面