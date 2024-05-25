她上車後「1行為」踩中地雷！男友馬上停車　網看傻

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她上車後「不小心睡著」踩中地雷！男友馬上停車　網看傻

▲▼副駕駛,廢物副駕,睡覺,女友。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO上車以後，很快就睡著了。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人一坐上「副駕駛座」，就抵擋不住睡意。近日有網友發文表示，她和男友出遊的前一天沒睡好，所以上車沒多久後就睡著了，不料對方卻把車停下來，不讓她睡。對此，她就想知道，坐在副駕駛座上卻睡著很討人厭嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「坐在副駕駛很容易睡著很糟嗎」為標題發文，提到她的睡眠品質一向不佳，但不知為何，只要人在車上就很好睡，而她絕對不是故意要睡著。

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不過原PO透露，男友其實很討厭她睡覺，某次出遊，她因為前一天晚上沒睡好，所以上車約莫10分鐘就不小心睡著。後來她感覺到車子停下來，就詢問男友是不是要上廁所？結果對方卻是因為她睡著才停車，且不讓她繼續睡。

這就讓原PO想知道，在車上睡著是不是很討人厭？如果這是很糟糕的行為，以後她出門也不會坐男友的車子了，她是真的忍不住。

▲▼開車,上車,車主,駕駛,車門,駕駛座,方向盤,羽絨外套。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO無法接受女友睡著。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我第一次知道日常生活中要經過別人同意才能睡覺」、「男友情緒感覺很不穩定」、「我爸還催我們睡，他說我們又不開車醒著幹嘛」、「我覺得副駕睡著是因為很放心，我會負責安穩的把一整車送達目的地」。也有網友表示，「因人而異，傳統禮貌認為副駕駛要陪駕駛聊天提振精神，個人反而覺得不要跟我聊天還比較能專心開車」。

本站曾報導《上車秒睡、霸氣翹腿　10種「人妻副駕」挑戰老公極限》，先前也有網友討論到相關話題，而地雷排行榜上的第1名就是「上車秒睡」，可見眾人對上車睡覺的看法不一。

1. 上車秒睡

2. 全程指揮、嚴守交通規則

3. 翹腿嗑瓜還摳腳

4. 一上車就啟動KTV模式

5. 後照鏡當化妝鏡

6. 和後座乘客大聊特聊

7. 一上車狂念、精神轟炸駕駛

8. 安安靜靜滑手機

9. 評論街景、亂罵路人

10. 狂自拍

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