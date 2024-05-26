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妹子愛「玉鐲」百搭又氣質！她曝血淚經驗勸世：小心隱形凶器

▲▼玉鐲。（圖／記者林悅翻攝）

▲玉鐲。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有女網友表示，生日收到阿嬤送她白玉鐲當禮物，引來一票年輕女生大推氣質又百搭。不過，就有妹子發文勸世，「漂亮是漂亮，但我用本人『血淋淋』的案例勸導各位」，她十年前曾戴著玉鐲摔倒，沒想到鐲子也被摔碎，碎片直接刺進手腕，瞬間鮮血流不停，讓她留下陰影，話題引發討論。

「各位美女們，我知道有些人習慣戴著玉鐲。」原PO在Dcard表示，玉鐲漂亮是漂亮，但有沒有想過戴玉鐲後，如果摔倒會怎麼樣？她直呼，摔倒時，人的第一個反射動作通常都是「用手去撐地板」，若此時不幸玉鐲受衝擊碎掉，玉碎片可能直接刺進手腕，「好死不死又在手腕處，一個不小心就刺破動脈造成血流不止。」

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會這麼說，是因為她永遠記得，十年前那次摔倒，玉鐲碎片就刺進她的手腕，「我媽很緊張的用衛生紙，隔著按壓住我的傷口，但還是血流不止，我痛到直接大哭。」到醫院時，整張紙跟手掌已經都是鮮血，醫師見狀趕緊用水沖傷口消毒，她忍不住第二次爆哭，「我記得醫生很用力的抓著我沖水，因為我不斷尖叫+爆哭，傷口碰水好痛好痛好痛！」

原PO坦言，從那天起她痛恨所有的玉鐲，「根本就是隱形殺人凶器！」十年後雖然疤痕已經淡很多，但她現在還是不敢去碰手腕的那個舊傷口，「一摸到就覺得很不舒服，不知道是不是當初的心理創傷。」

貼文一出，不少人頗有共鳴，「很多人說其實玉手鐲其實沒這麼容易碎，但我覺得這東西就是不經碰啊」、「超可怕啊！我小時候上幼稚園，也戴過兩三個品質比較不好的，開合跳和摔倒的前後都會打破 」、「我也是…還三條疤」、「真的要小心一點，小時候三八戴著玉鐲玩遊戲，一個摔倒玉鐲碎片直接插進動脈，血像噴泉一樣噴到親戚家滿牆都是。」

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