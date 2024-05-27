南韓近9成上班族想要「周休三日」　低階主管最贊成！盼保障休息權

▲南韓近9成上班族贊成周休三日。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓近日一項新的調查顯示，每10名上班族中就有大約9名對「周休三日」勞動制度表示支持，其中佔最多數的原因是「可以保障休息權」。

根據紐西斯通訊社報導，這項由南韓就業媒合平台SaraminHR所進行的調查，以3576名上班族為對象，詢問對於「每周只工作4天的看法」，結果發現高達86.7%的人對此工作制度抱持肯定態度。

按照不同職位等級的受訪者來看，在台灣相當於最低階主管或資深員工的「代理級」對周休三日的支持度最高，贊成比例達到91.2%，其次依序是「科長級」（88.7%）、「職員級」（88%）、「部長級」（82%），以上贊成比例皆超過8成。至於高階主管的贊成度為65.3%，雖低於其他職等，但仍然超過半數。

▲受調查的對象中，以高階主管的支持度最低，一般低階主管則有最多人贊成周休三日。（製圖／記者張寧倢）

南韓上班族主要支持周休三日的理由是「可以保障休息權，實現工作和生活的平衡」，有80.3%的人都認同這項原因。接著依序還有「透過休息充電，業務效率會提高」（64.8%）、「有助於健康管理」（44.6%）、「休息日增加，可期待刺激內需和經濟增長」（33%）等都在上班族的考慮因素之列。

值得一提的是，即使實施周休三日制可能導致工資減少，仍有60.6%的上班族表示願意接受。根據調查結果，這些人能夠接受的工資減少幅度平均為7.7%。

相反地，對於在調查中填答「不贊成」周休三日的476名上班族而言，他們最擔心的因素就是「工資可能會被削減」，達到了52.5%的過半數比例。