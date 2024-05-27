福寶回中國爆「打黑工」接客？粉絲見外流照氣瘋　官方急澄清

▲福寶被指做黑工。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「福寶」是在南韓出生的首隻大貓熊，一直深受當地民眾喜愛，今年4月因協議期滿返回中國。不過近日網上流傳，「福寶」在非展示區的高清照，顯示居住環境十分不佳。此外，還爆出福寶被安排做黑工，只要付費2000元（人民幣）就可以接觸。中國大熊貓保護研究中心發聲明否認，僅稱照片是偷拍，已就事件報警。

一名女網友日前在Threads貼出大貓熊「花花」在南韓與中國的對比照，該網友表示，「在南韓，看起來很像每天都有去美容院保養過，毛髮很順有光澤；在中國，怎麼感覺很多天沒洗澡了？花花明明也是絕世美女，怎麼這樣啦。」

女網友接著再度發文，「福寶是爺爺跟媽媽寵大的寶貝！在南韓被大家當小公主呵護著，回中國被當賺錢工具！每次都硬是敷衍的拍了福寶吃飯的影片交差了事，實際上福早就過的不幸福了！照片的福寶，眼神黯淡無光，不知道自己哭了幾回了，不愛他能不能讓她回去愛她的人身邊。」

在微博進入「福寶」超話，已有不少網友控訴福寶的照護問題，「福寶這張照片裏脖子戴的白色的是什麼？中心最好給個合理解釋，還有福寶脖子後面那塊皮膚也給個解釋。」

對此，中國大熊貓保護研究中心發聲明回應，大貓熊「福寶」現居住的熊貓中心臥龍神樹坪基地繁育園，相鄰獸舍間設計有交流窗，有利於大貓熊「福寶」更快融入基地大貓熊種群。另外，繁育園飼養管理空間也便於飼養員觀察和照顧大貓熊「福寶」，與之交流建立信任，降低應激反應。

聲明稱，經核實，目前未發現有非工作人員進入繁育園觸摸、投餵、拍攝大貓熊「福寶」照片的情況。根據大貓熊「福寶」目前適應情況，基地計劃近期將大貓熊「福寶」轉移到開放區，待其逐步適應後與公眾見面。

另外，中國大熊貓保護研究中心在留言區再度強調，三輪篩檢，目前均未發現有非工作人員進入繁殖園觸摸、投餵、拍攝「福寶」。透過鑑別，可以確定網友反映的照片為外部拍攝，拍攝者等相關人員正在進一步核實中，一經查實終身禁止入園，歡迎網友們積極提供線索。

不過，也有網友質疑稱，「在此重申，福寶粉絲的訴求從始至終都是：儘快公布此次偷拍的警方調查結果，這切實關乎安保管理問題！！！以及是否存在一些灰色服務收入甚至接客行為？請儘快拿出證據說明闢謠」、「請問如果是外部偷拍照，怎麽會有那麽距離的照片」。