日小6女學生「裸上身」讓男醫健檢惹議！　老師：這是規定

▲日本小學6年級女學生被要求在男醫師面前裸上身進行健康檢查。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本神奈川縣橫濱市一名小學6年級女學生在健康檢查後回家抱怨，她們被要求在男醫師面前裸上身進行檢查，儘管有學生哭著向老師抗議，但老師只回應這是規定，引發家長不滿。橫濱市教育委員會則表示，裸上身檢查是為了確保檢查的準確性，且事前已通知學生和家長。

根據《週刊女性PRIME》報導，多名小學生的家長在社群網站X發文表示，女兒在校內科檢查時被要求裸上身，「孩子從學校回來跟我說，班上的女生很生氣，因為在健康檢查時，所有人都脫掉上半身的衣服，好像也有孩子因此哭了。」

其中一位家長指出，檢查的醫師是一名男性，雖然有隔間，但孩子們依然感到不適，她們哭著向學校抗議，但學校的老師只說「這是規定」。

這些貼文引發網友熱議，有人質疑這種做法的合理性，「我也有個女兒，我無法忍受對6年級的女孩這樣做」、「有很多不脫光衣服的方法，為什麼要拼命脫光孩子的衣服」、「這年代還會做這種事？」

但也有另一派人認為，這是為了避免誤診的必要措施，「如果能因此發現病情會讓我更感謝」、「若發生誤診、漏診不是更有問題嗎？」

對於這些意見，橫濱市教育委員會回應，經查實並未發現有學生抗議或哭泣的情況，並強調裸上身檢查是為了確保結果的準確性，目前已設置隔間和安排女性護理師陪同，以保護學生的隱私。

教育委員會表示，未來將在正確檢查和學生隱私保護之間尋求平衡，並與各學校和校醫討論改進措施，希望通過學校渠道讓學生和家長充分了解相關資訊。