北韓最快今天發射軍事衛星　美日韓「緊急通話」：勸北韓立刻停止

▲北韓最快27日起發射第2顆軍事偵察衛星。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓、日本、中國領導人將於今（27）日舉行會談，並發表聯合聲明。然而，北韓（朝鮮）卻於27日凌晨通報日本海上保安廳，表示最快將從今日、最遲將於6月4日前發射第2顆軍事偵察衛星，並指出3處火箭碎片可能墜落的海域。對此，美國、日本、南韓外交部官員獲報後緊急通話，呼籲北韓停止行動。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，北韓於27日凌晨通報日本海上保安廳，表示即將於5月27日至6月4日之間發射第2顆「軍事偵察衛星」，美國國務院北韓事務擔當官員朴正鉉（Jung H. Pak）、日本外務省大洋洲局長鯰博行、南韓外交部北韓核武外交企劃團長李埈一緊急透過通話商討對策。

日本外務省指出，朴正鉉、鯰博行、李埈一等三人27日凌晨呼籲北韓停止發射軍事偵察衛星的計畫，並表示將透過聯合國安理會上的應對強化三國合作，「使用彈道飛彈技術所進行的發射，即便是以發射衛星升空為目的，也是違反聯合國安理會決議。在此呼籲，北韓應該中止發射計畫。」

北韓向日方通報的火箭碎片可能墜海地點，包括黃海（西海）北韓西南側海域2處、菲律賓東側太平洋海域1處，合計共3處地點，皆位於日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

據悉，北韓去年11月透過運載火箭「千里馬-1型」發射第一顆軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」，發射10分鐘後火箭通過日本沖繩縣沖繩本島、宮古島，當時日本政府曾向民眾發布「全國瞬時警報」。