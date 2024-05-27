台日混血議員蓮舫將選東京都知事　與小池百合子形成「女性對決」

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台日混血參議員蓮舫將競選東京都知事　與小池百合子形成「女性對決」

▲▼日本民進黨黨魁蓮舫。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本參議員蓮舫將參選東京都知事。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本立憲民主黨參議員蓮舫傳出已決定出馬，參選7月7日舉行的東京都知事選舉，預計與準備挑戰三連霸的現任知事小池百合子競爭，形成「女性對決」局面。現年56歲的蓮舫是台日混血的政治家，父親是台灣人，母親則是日本人，2016年曾當選日本民進黨第一位女性黨魁。

綜合日媒報導，日本立憲民主黨的參議員蓮舫在社群平台X上發文表示，她將於27日下午2時在黨部召開記者會，「談談我現在的思考和想法」。據多名黨內人士透露，她將宣布參加東京都知事選舉。6月20日各候選人須完成登記公告，7月7日投開票。

立憲民主黨過去有多次傳聞推出東京都知事候選人，但目前為止一直推遲參選，不過考慮到小池百合子的選情，以及自民黨面臨的政治獻金風波導致支持率下滑，此番決定推派人選參選。在討論的過程中，出現簇擁女性候選人的聲音，也有期待蓮舫出馬的意見。《每日新聞》稱，預計蓮舫將代表立憲民主黨與日本共產黨兩黨陣營，以無黨籍身分參選。

▲▼小池百合子以6成得票率力壓眾對手，成功連任東京都知事。（圖／路透）

▲小池百合子上屆以6成得票率力壓眾對手，成功連任東京都知事。（圖／路透）

除了小池和蓮舫的「女性對決」之外，在社群媒體上引發話題的參選人還有廣島縣安藝高田市市長石丸伸二，另外，包含企業商人山口節生、兒童精神科醫生大和行男等人在內，目前已有超過20人宣布參選，據《日刊體育》評論，這場東京都知事選舉可能演變成一場混戰。

56歲的蓮舫年輕時當過藝人，後來成為電視台主播，2004年進入政壇，曾4度當選日本參議院東京選區的參議員。蓮舫的父親姓謝，是台灣人，因此她擁有台日雙重國籍，她17歲自認選擇歸化日籍前原名謝蓮舫，17歲後隨母親改姓齊藤。

不過，她2016年被媒體揭發仍有雙重國籍，經台灣官方確認中華民國籍依然存在後，才向台灣遞交文件辦理註銷。此事損及日本選民對她的信賴，2017年辭去民進黨代表並退出民進黨，加入立憲民主黨。

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