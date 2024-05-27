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睽違4年半！中日韓峰會「正式開始」　3領導人將討論FTA談判

▲▼南韓總統尹錫悅、中國總理李強26日進行會談。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅、中國總理李強26日進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國總理李強今（27）日在南韓首爾召開韓日中三國領導人會談，稍早會議已從上午10時（台灣時間上午9時）展開，預估將討論如何推動停滯不前的中日韓自由貿易協定（FTA）談判，並著墨少子與高齡化、傳染病等議題，外界關注共同聲明是否納入韓半島無核化。

根據日媒《日本放送協會》，睽違4年半的韓日中峰會已於27日上午10時（台灣時間上午9時）正式展開，此次會談將著重在經濟合作的探討，包括如何推動停滯不前的中日韓FTA談判，面對中國在經濟慣行上的弊端，日本考慮將強調以自由和公正規則為基礎做為應對手段的重要性。

針對東北亞地區情勢，南韓、日本、中國可能將在北韓（朝鮮）無核化議題上達成共識，認為追求韓半島（朝鮮半島）穩定與無核化符合韓日中三國共同利益。至於北韓27日凌晨通報，將於近期發射第2顆軍事偵察衛星，對此韓日中三國也可能在峰會上針對應對方法交換意見。

韓日中三國研擬在峰會結束後對外發表聯合聲明，表示未來三國領導人峰會將會定期舉行。

岸田文雄首先於開場表示，「（三國）面臨歷史的轉捩點，瞬息多變的國際情勢前所未見。日本、中國、南韓為共享文化與悠久歷史的鄰國，三國GDP占全球超過2成，也因此必須一肩扛起在地區和全球穩定繁榮上的重責大任。」

▲▼南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄26日下午在首爾龍山進行會談。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄26日下午在首爾龍山進行會談。（圖／路透）

韓媒《紐西斯通訊社》指出，作為韓日中三國峰會的輪值國主席，尹錫悅27日在首爾召開第9次峰會。尹錫悅、岸田文雄、李強將聚焦三國之間如何活絡交流合作等議題，並討論氣候變遷應對合作、經濟通商合作、公共衛生與高齡化應對合作、科學技術與數位技術轉換之合作、災難與安全合作等6大領域，以自由發言之形式，峰會預計長達1個半小時。

另外，在峰會結束，尹錫悅、岸田文雄、李強將前往出席「韓日中商業峰會」，和三國的財經界人士會晤，並發表演說。

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