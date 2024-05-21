民進黨立委現身立院天橋鞠躬！「郭昱晴激動落淚」　民眾高喊加油

記者張乃文／台北報導

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，而場外抗議群眾也越來越多，場外主辦單位更宣佈已突破1萬2千人到場抗議。而民進黨立委們也現身立法院旁的天橋，向現場民眾致意，並鞠躬、揮手。立委郭昱晴更難掩激動神情，一邊向民眾揮手、一邊流淚。現場雖然下著大雨，但抗議的民眾們仍不畏雨勢高喊「民進黨加油！」

立院續審藍白國會改革方案，場外抗議群眾目前已滿到中山南路，主辦單位也喊出現場破萬人；立法院也繃緊神經，稍早發出公告，今晚5點起陸續封閉立院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。雖然是平日且雨勢不小，現場人潮仍相當踴躍，活動預計延續到晚上12點。除此之外，也有多位政治人物、知名人士到場，包含苗博雅、呱吉、時代力量等，妮妃雅也到場表達支持。

民進黨立委則在下午5時許現身立法院旁天橋，包括立委張雅琳、郭昱晴、沈伯洋、王定宇和蘇巧慧等人。現場群眾眼尖發現立委們現身，也群情激動歡呼，並高喊：「民進黨加油」。郭昱晴則難掩激動情緒而落淚，眾委員們除了向民眾們揮手，更鞠躬致意。

▲立法院外抗議，民進黨立委現身青島東天橋支持。（圖／攝影中心攝）





▲▼立法院外抗議群眾聚集，聲援場內的民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）