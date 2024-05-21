快訊／看不起？無懼場外8千抗議群眾　徐巧芯聽抗議人數拍桌狂笑

▲立法院外抗議。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，而場外抗議群眾也越來越多，目前已滿到中山南路，綠委洪申翰提案發言時提到，場外主辦單位已經宣佈有8千人到場抗議。一聽到數字，國民黨立委徐巧芯仰天長「笑」，更笑到彎腰不斷拍桌，綠營則痛斥徐蔑視民意。

台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合、台灣人權促進會、地球公民基金會等超過四十個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，抗議藍白國會改革版本，雖然是平日且雨勢不小，現場人潮仍相當踴躍，現已湧到北平東路。活動預計延續到晚上12點，也有多位政治人物到場宣講，包含苗博雅、呱吉、時代力量、社民黨、小民歐巴桑聯盟、基進黨都有到場。

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，而場外抗議群眾也越來越多，目前已滿到中山南路，主辦單位也喊出現場已有8千人；立法院也繃緊神經，稍早發出公告，今晚5點起陸續封閉立院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。

洪申翰發言時表示，大家可以聽到國民黨的訕笑聲，瞧不起群眾跟年輕人，這就是國民黨的態度，一個名為國會改革法案，卻有這麼多人願意站出來反彈，因為他們早就看穿，這根本不是改革，裡面包藏擴權跟自私自利鬥爭，這就是國會改革真面目。

洪申翰指出，韓國瑜現在主持的國會，已經是人人藐視的國會，現在用倒退35年的舉手方式表決國會改革方式，國會協商機制是對小黨的保障，民眾黨跟國民黨卻沆瀣一氣，沒收協商機制，是不是打算一輩子做國民黨的附庸。

洪申翰強調，10年前自己在議場認識黃國昌，10年後黃國昌在議場躲在國民黨後面，訕笑群眾。