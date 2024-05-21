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國6東延天價！杜奕瑾：高雄高鐵可地下化80次　高公局曝更難挑戰

國道空拍美照！國道6號國姓交流道（圖／國工局提供，拍攝者：齊柏林）

▲國民黨提出國道6號東延花蓮特條例，長度約90公里，預算估8500億元。（示意圖／國工局提供，拍攝者齊柏林）

記者李姿慧／台北報導

國民黨提出「國6東延花蓮特別條例」，長約90公里造價8500億元，平均1公里要94億元，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，國6東延花蓮費用可蓋高雄高鐵地下化80次、蓋4到5次高鐵。高公局坦言，國6東延面臨不僅是天價問題，地質資料缺乏，開挖可能遭遇150度地熱及岩爆，已啟動地質調查預計115年底完成。

國民黨立委傅崐萁提出「花東快特別條例」，編列特別預算2500億元；另推出的「環島高鐵特別條例」草案，外界推估需1.25兆元預算；「國6東延花蓮特別預算」則預估要8500億元經費，總計三案預估耗資2.5兆餘元，引發錢坑爭議。

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被網友封為「PTT創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今(21日)在臉書上表示，國道6號為什麼沒有東延，有一個數字可以比較。高鐵沒有高雄站，因為高鐵地下化要多380億元，最終高鐵高架到左營就停止。而國6東延到花蓮隧道工程所需要的費用大概是高雄高鐵地下化80次，也是台灣再蓋4到5次高鐵總預算。

杜奕瑾指出，當然公共同建設一般不純粹以費用考量，地區的均衡發展及策略也很重要，過去很多人說台中高雄捷運亂花錢。國道6號東延可以蓋14到15次台中捷運，以及蓋12到13次高雄捷運總預算。

▲▼台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出國6東延費用可推動高雄高鐵地下化80次。（圖／翻攝杜奕瑾臉書）

▲台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出國6東延費用可推動高雄高鐵地下化80次。（圖／翻攝杜奕瑾臉書）

對此，交通部高公局指出，過往國6東延花蓮案預估長度90公里，隧道群18座長度共50公里，其中主隧道長度為17.4公里，經費8500億元。由於國內對中央山脈相關地質資料相當缺乏，民國79年3月曾由公路局踏勘、可行性研究，但地質資料不足，83年交通部指示當時的國工局辦理第二階段可行性研究，決定分別兩段評估，霧峰到埔里階段先推動，興建了現在的國6，後段為埔里到花蓮，因地質問題無法克服，仍需詳細評估。

高公局坦言，8500億元興建經費確實是天價，目前的國道基金恐怕無法湊到這麼多錢外，另外國6東延花蓮要穿越中央山脈，雪山隧道工程面臨的問題，國6東延也都會遇到外，因中央山脈開挖隧道，面臨覆土深度達1600公尺，岩石壓力相當大，原本處於穩定的岩石狀態，可能會因為開挖擠壓瞬間岩爆、爆炸。

高公局指出，由於沿線還有溫泉地熱等地質，以日本的安房隧道為例，當時開挖遭遇60到70度高溫的地熱和溫度，施工時得送冰到工作面，施工人員一個人僅能工作2小時，之後需要再換班，工程推進速度很慢，工程造價也很高。

▲由高雄中寮山望東遠曜中央山脈。（圖／記者宋德威攝）

▲中央山脈地質資料缺乏，開挖隧道可能面臨150度地熱和岩爆挑戰。（資料圖／記者宋德威攝）

國6東延工程面臨的不僅天價造價可能是國內最貴公路，以及施工難度、地質不確定性、對環境衝擊等影響，另還有天候等難以克服問題，高公局表示，中央山脈下午常會起霧，若開闢道路，民眾通勤安全上也會遭遇較大風險，此外還有救災問題，雪隧長隧道兩端為坪林和頭城，地方消防救援很方便就能到達，但國6中央山脈若遭遇重大災害或車禍，可能有無法及時救援問題，這些都是專家認為要先釐清的議題。

高公局表示，國6東延面臨的地質條件、地熱等問題，都需要進一步地質調查資料，但中央山脈山區裡可以蒐集資料的非常少，人員也到達不了，0403花蓮強震導致地形出現變動，現在在地質踏勘上連山青也不願意去，後續地質調查面臨許多不確定因素，目前仍以115年底前完成地質調查為目標。

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