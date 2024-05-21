快訊／憂太陽花再現？　立院急公告：5點起陸續封閉周邊部分出入口

▲立法院外抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立院續審藍白國會改革方案，而場外抗議群眾也越來越多，目前已滿到中山南路，主辦單位也喊出現場已有8千人；立法院也繃緊神經，稍早發出公告，今日5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。

台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合、台灣人權促進會、地球公民基金會等超過四十個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，抗議藍白國會改革版本，雖然是平日且雨勢不小，現場人潮仍相當踴躍，現已湧到北平東路。活動預計延續到晚上12點，也有多位政治人物到場宣講，包含苗博雅、呱吉、時代力量、社民黨、小民歐巴桑聯盟、基進黨都有到場。

立法院總務處發出公告，為因應113年5月21日民眾於本院周邊進行集會活動，本院於5月21日17：00起，陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出，封閉期間人員及車輛禁止出入通道如下（封閉期間人員進出依現場情形機動開放）：

第一、中山南路大門口：自5月21日（星期二）17：00起封閉車輛及人員進出。

第二、其餘本院出入口依現場情形機動封閉。封閉期間欲進出院區之人員，請由中山南路大門口以外之出入口出入，各封閉出入口依集會活動結束現場狀況恢復人車正常通行。

本次集會活動期間,敬請本院職工（含委員助理）、各部會官員及媒體工作人員，依規定申請及配戴識別證進入院區；相關門禁管制措施俟該集會活動結束及清除現場阻材後再行開放。