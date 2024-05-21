「黃國昌因張慶忠黑箱佔立院」　林淑芬：現加入國會多數就不是黑箱？

▲立法院院會，民進黨林淑芬發言。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（21日）續審藍白國會改革相關法案，藍營要求舉手表決、並多次在民進黨立委登記發言後，要求停止討論。民進黨立委林淑芬登記發言時表示，黃國昌最痛恨的民進黨，即便國會過半的時候，黃國昌也是在委員會審查跟協商講好講滿，黃國昌就是因為前立委張慶忠在委員會不審查、不討論、3分鐘出委員會，才佔據立法院，現在要選市長、加入國會多數陣營，這樣就不黑箱了嗎？

對於今日議會攻防，林淑芬表示，黃國昌最痛恨的民進黨，即便國會過半的時候，黃國昌也是在委員會審查跟協商講好講滿，連蔣萬安都可以不斷電講兩個小時、被封為戰神，民主社會就是讓不同意見的人講好講滿，今天卻沒收審查權、沒收討論、沒收記名表決，還不清點人數，怎麼知道在場人數有過半？

林淑芬強調，黑箱表決不是國會改革，有藍委早上直播大言不慚說，最明智決定就是舉手表決。毫無羞恥感，舉著國會改革大旗，卻用反民主手段沒收審查、討論跟記名討論，讓民主跟改革蒙羞。

林淑芬直言，現在連討論機會都沒有，委員會排除民進黨版本，遇到不同意見就拒絕討論，黃國昌還記得嗎？太陽花學運時，黃國昌就是因為前立委張慶忠在委員會不審查、不討論、3分鐘出委員會，黃國昌罵張慶忠黑箱服貿，才佔據立法院、爆發太陽花學運，今天才可以這樣耀武揚威。

林淑芬質疑，現在黃國昌要選市長、加入國會多數陣營，這樣就不黑箱了嗎？在台灣數十年努力才有今日台灣民主，藍白卻為達目的不擇手段，踐踏民主、讓國會沈淪，這不是國會改革。