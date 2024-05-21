主持0403震災復原重建會議　卓榮泰指示加速復原重建工作

▲新任行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰21日召開上任後首次「0403震災復原重建方案」推動的專案會議，工程會於會中針對地震以來所進行的跨部會統籌整合、協調工作進行專案報告。卓說，後續請各部會秉持「從優、從速、從簡」原則，全力協助花蓮及其他縣市政府，如期如質做好各項災後復原重建工作，成為災區民眾最大的後盾。

卓榮泰表示，政府要特別關注災區民眾住宅重建（購）的辦理進度，內政部已主導進駐花蓮成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，就近、就地支持受災民眾，針對災民需要對症下藥，主動積極任事協助居住安置、危老重建，以及都市更新等服務事項。

卓榮泰說，政府從921地震及莫拉克風災的重建中吸取經驗，由內政部、交通部偕同賑災基會，在兼顧社會公平正義原則下，提出多項創新措施，採多元化策略解決安置及重建問題，包括在短期安置方面，提供「受災戶租金補貼」、「受災戶旅宿安置」、「房屋修繕補助」及「安遷賑助」等措施。

在住宅重建策略方面，則提供「耐震弱層補強補助措施」、「受災戶修繕住宅貸款及重建(購)住宅貸款利息補貼」及「民宅災損重建方案」等措施；在中長期重建方面，則提供「建築物耐震評估」、「危老重建」及「都市更新」等措施。

卓榮泰指出，重建是一條漫長的路，內政部在災區設立的「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」應發揮在地服務及諮詢的功能，專人服務、主動說明、主動協助辦理，細心向民眾妥為說明各項住宅重建方案的優缺點，選擇最有利的方案，讓災區民眾感受到政府的誠意，早日回歸日常生活。

針對受災產業及觀光業紓困部分，卓榮泰指示各中央災害防救業務主管機關及各目的事業主管機關，依災害防救法規定，於地震後提供災區民眾貸款展延、企業之紓困振興貸款及利息補貼等，主要包括經濟部「中小企業災害復舊貸款企業小頭家貸款」、「0403花蓮地震融資保證專案貸款」、「中小企業發展基金支應之災害復工貸款、原有貸款展延及原有貸款利息減免」及「聯輔基金會融資診斷服務」。

還有交通部的「受災旅宿業融資相對信用保證」及「地震融資保證專案貸款」；農業部的「既有一般貸款展延免息措施」及「既有專案農貸展延免息措施」；勞動部的「微型創業鳳凰貸款(失業中高齡者、高齡者及青年創業貸款）；原民會的「原住民族事業貸款」及「原住民微型經濟活動貸款」等。

卓榮泰也請金管會及財政部持續督請公股銀行積極配合政策推動各部會相關紓困措施，並請各銀行持續提供自辦紓困貸款（既有貸款寬緩措施及因應地震災情新增貸款）、各項借款及信用卡緩繳利息補貼等措施，協助受震災影響之企業或個人及時取得金融支援，並採取數位金融及簡化申請等方式，以提升效率，從優、從速、從簡落實辦理。

另外，在振興觀光旅遊部分，卓榮泰說，交通部提出旅遊振興方案，內容包括自由行優惠、團體旅遊補助等，農業部提出獎勵農業旅遊自由行方案及花宜地區森林育樂場域景點串聯，原民會提出部落旅遊振興計畫，推動歲時祭儀結合部落旅遊，文化部則提出擴大發放文化幣等措施。

卓榮泰表示，鑑於花東在交通、文化及資源方面是旅遊的生命共同體，交通部及各相關部會在推動各項振興旅遊方案時，務必與花蓮縣政府及台東縣政府通力合作，以發揮最大的振興作為為目標，早日恢復觀光旅遊產業動能。

而自即日起，「0403地震專案小組」將由院長擔任召集人，副院長督導，各項復原重建工作由工程會跨部會主責彙整，國發會專責辦理報院核定程序。卓榮泰說，後續請各部會秉持「從優、從速、從簡」三項原則，全力協助花蓮及其他縣市政府，做好各項災後復原重建工作，成為災區民眾最大的後盾。