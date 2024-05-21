行政院南服中心執行長懸缺3年　花媽子弟兵許乃文接棒...今就職　

▲行政院南部聯合服務中心許乃文執行長上任後批第一份公文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

總統賴清德在520就職，隨即發布卓榮泰擔任行政院長，而行政院南部聯合服務中心執行長一職也由原先的副執行長許乃文升任，並於21日中午舉行就職典禮，這也是前任執行長陳政聞因為2021年7月因為牡丹灣事件下台後，懸缺3年一直採取代理方式後，正式任命新的執行長。

許乃文執行長在典禮上強調，將以520總統就職演說中的重要國內民生政策為中心的業務推動方向。他提到，中心將以「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」的精神，對待南部民眾的陳情案及證照申請案，並將提供最便捷、親切的服務。他還提到，近來越來越多的民眾來中心辦理證照，因此應加速審查流程並營造友善的洽公空間。

▲行政院南部聯合服務中心許乃文執行長，副執行長陳慧玲(左)及副執行長陳文亮(右)。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許執行長也談到賴總統在演說中提到的氣候危機問題，強調必須堅定落實2050淨零轉型，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。他認為，透過數位轉型和淨零轉型的雙軸力量，可以協助中小企業升級轉型，並改善投資環境，鼓勵台商回台投資，並擴大在地企業的投資。

許執行長還表示，將積極協調中央相關主管機關及國營事業，以協助地方政府的基層建設及跨域需協助事項。他表示，中心將安排訪視各部會所屬南部機關，以協調解決各機關跨域問題，並建立業務合作關係。他還表示，將與各部會新任首長建立更密切的聯繫關係，並主動邀請中央各部會來現勘及舉辦規劃及執行進度說明會。