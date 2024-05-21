汛期降雨伴隨地震頻繁...林道易崩坍　林保署籲入山注意安全

▲郡大林道32.5K道路維護現況。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署轄內共有11條林道，今年度因4月份起地震頻繁、餘震不斷及5月份梅雨季到來，加劇林道邊坡土方鬆動，易有大量土石崩塌可能；該分署呼籲民眾規劃登山活動時，應考量自身體力、掌握最新氣象情報及山況，妥善準備後再進行山林體驗。

林保署南投分署指出，其轄內林道依其重要性，分為主要林道1條9.16公里、次要林道3條70.56公里、一般林道7條62.53公里，皆為林務經營及自然資源保育之交通動線。

▲▼郡大林道16至18K沿線經常發生落石，崩積土方易影響通行寬度，南投分署提醒通過時應注意安全、切勿逗留，並視施工安全情況清理。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署說明，歷年汛期期間的颱風、豪大雨等天災影響，都會引發林道坍方落石風險，雖逐年編列經費進行維護作業，但因年度經費有限及配合業務需求，部份林道無法即報即清，皆在評估落石崩塌情況後，視天候及施工安全情況下再進行清理。

▲南投分署於郡大林道旁豎立注意落石警告標誌。（圖／林業保育署南投分署提供）

分署強調，地震後如有降雨情形，邊坡落石及崩塌風險則隨之增加，亦可能導致林道無預警中斷受阻，登山步行日程可能增加，建議民眾納入風險考量；如欲得知最新路況，也可到該分署網站-政府資訊公開-林道資訊查詢轄內11條林道現況，https://nantou.forest.gov.tw/0000769。