馬英九：賴清德應修正兩國論　放下意識形態「台海才有和平契機」

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

賴清德於20日就職中華民國16任總統，賴就職演說表明「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，外界擔憂，賴的兩國論讓兩岸關係面臨風險。對此，前總統馬英九今（21日）建議，藍委質詢行政院長卓榮泰時，應請教兩岸是什麼關係？兩個國家，還是兩個地區？如果認為是兩個國家，就推動修憲實踐，如果不是，就應遵守現行憲法，兩岸就是兩個地區。他更以曾任總統的身份呼籲，賴清德放下意識形態，修正就職演說的「新兩國論」，與對岸展開對話，讓台海有和平契機。

馬英九於「新政府兩岸關係」研討會表示，台灣現在已是世界關注的政治軍事議題，聚焦在台海是否會發生戰爭。美國CNN國際評論員札卡利亞（Fareed Zakaria）更指出，台海情勢已從原本「最危險」，變為「更危險」，因此他主張，「這是地表上最不能出現煽動性言論和挑釁舉動的地方，各方必須保持溝通，以確保不會發生誤解和誤判」。

馬英九表示，然而，現在兩岸政府之間，並沒有溝通橋樑。今年金廈水域發生大陸漁船翻覆事件，造成大陸漁民不幸罹難，引發兩岸情勢陡然緊張，從此事可以充分體會當前兩岸問題關鍵所在。



馬英九稱，他執政期間，兩岸共創和平穩定的臺海局勢，受到國際社會讚揚，是兩岸關係發展的重大里程碑。他主張，兩岸政策「和平方式解決爭議」是核心理念，而「制度化協商」則是具體方法，兩岸互信，建立在「九二共識」，內容是「兩岸均堅持『一個中國』原則，其涵義可以口頭聲明方式各自表達」，這就是「一中各表」的「九二共識」。



馬英九說，今年4月他率領臺灣馬英九基金會「大九學堂」老師與同學們訪問大陸，在北京再次與習近平先生會晤，他表示希望雙方都重視人民所珍惜的生命價值與生活方式，積極避戰謀和，確保兩岸互利雙贏。



馬英九指出，習近平先生對他觀點給予善意回應。習說只要認同自己是中華民族，兩岸沒什麼不能坐下來談的，也期盼兩岸繼續交流。他認為，這是習對臺灣釋出的善意，給予賴清德總統上任後的運作空間。遺憾的是，賴清德總統昨天的就職演說，不僅沒有回應中華民族的概念，還把兩岸關係定位成「兩國論」，無視兩岸間好不容易累積的善意。



「兩岸紛爭的解方，必須回到中華民國憲法找答案」，馬英九強調，依據「中華民國憲法」增修條文，兩岸在國家統一前，大陸地區與臺灣地區是一種特殊關係，絕不是兩個國家。唯有堅持「中華民國憲法」的兩岸定位，才能免於戰火。



馬英九建議，國民黨立委，能在面對行政院長卓榮泰的第一場質詢時，就公開請教卓院長，根據「中華民國憲法」，兩岸間究竟是什麼關係？是兩個國家，還是同屬一個國家的兩個地區？請卓院長代表賴政府正式、清楚地向全國人民慎重說明，如果賴政府認為兩岸是兩個國家，就應勇敢負起政治責任，立即推動修憲來實踐這個主張；如果不是兩個國家，就應該遵守現行憲法增修條文第十一條的明確規定：兩岸就是台灣地區與大陸地區這兩個地區。這是一個嚴肅而重要的議題，希望賴政府認真面對，不要輕易忽略。



最後，馬英九強調，以他曾擔任八年中華民國總統的身分，為台灣人民請命，呼籲賴清德總統以台灣人福祉為念，放下意識形態，修正就職宣示的「新兩國論」，不要自誤誤國。同時他也呼籲賴總統應該回到中華民族的共同歷史、文化與認同，和對岸展開對話，才能讓台海有真正和平的契機。