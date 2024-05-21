卓榮泰遞橄欖枝　近期將拜會韓國瑜、儘速與立法院交流

▲新任行政院長卓榮泰與各部會首長合影。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為了順利推動福國利民的法案，行政院長卓榮泰在20日於總統府內交接前，有親自向韓國瑜院長致意，並表達會找時間拜訪韓院長，盼能在短時間內與立法院交流，協調民眾迫切需要的法案。

520總統就職大典後，新政府官員正式到任。政院官員表示，卓榮泰院長在20日於總統府內交接前，有親自向韓國瑜院長致意，希望找時間去拜訪韓院長，儘速與立法院交流，溝通協調對民眾迫切需要的法案。官員說，內閣團隊拜會立法院時間等相關幕僚作業，目前已在進行中，時程確認後也會對外說明。

卓榮泰20日在交接典禮致詞時談到，很多國人同胞都在問，未來的立法院跟行政院要怎麼互動、未來行政院要用什麼樣的態度面對立法院生態？他說，仍然會秉持誠意溝通，人民優先。

卓榮泰強調，行政團隊仍然要展現出，解決問題的能力跟協調溝通的誠意，「但是誠意是要互相包容，溝通是要互相尊重」，希望從這裡開始，我們能一步一步讓全世界人民看到，台灣的政治也有更好的一面。

「我們會推出福國利民、沒有爭議的法案，尋求國會的支持，會把有爭議、不急迫的法案暫時放在不需要去變動的地方。」卓榮泰說，這樣才有能力一一解決人民最迫切的需要。

卓榮泰說，如果我們能展現這樣的誠意跟溝通，歷史會看得懂、人民會看得懂、國會也會看得懂。他也要求所有團隊成員，不管口袋有哪一張黨證、不管腦袋有什麼理念，「依法行政、行政中立，是捍衛民主跟憲政唯一的手段，大家務必做到」。