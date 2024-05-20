北韓女子「被逼站一排」淪廉價商品　男人娶無妻！喜歡隨便帶回家

▲脫北女子向外媒透露，她們在中國被當作商品，當街供男人挑選帶回家。圖為流傳的北韓公開審判現場。（圖／翻攝自Daily NK）

記者張寧倢／編譯

北韓在金正恩的專制統治下經常傳出人民逃出北韓，然而女性脫北後的生活可能不如想像中順遂。外媒近日報導，一名北韓女子脫北後被人賣到中國，據她透露，當時她與幾名脫北女子被迫在公園站成一整排，任由那些娶不到老婆的中國男人像「購物」一樣挑選帶回家。

根據Daily NK日文版總編高英起報導，居住在中國的脫北女子多達數千至數萬人，據悉其中許多人成為人口販運的受害者，被迫嫁給找不到結婚對象的中國男性，生活處境堪憂。

90年代末在中國兩度遭受人口販賣的高智恩（音譯）原本來自北韓兩江道惠山市，她描述當時受害的情況稱，「脫北女性會被帶到公園之類的地方，像商品一樣被排成一列，然後幾名男性就蜂擁而上，向『購物』一樣挑選他們喜歡的女性，對此我們束手無策。因為若不服從，就無法留在中國。」

據與Daily NK聯繫的中國消息人士稱，中國吉林省松原市公安局今年2月以販賣人口嫌疑逮捕了2名中國籍男子和1名脫北女性等3人，並於4月底分別判處男子3年和女子10年有期徒刑，目前皆已在中國入獄服刑。

聽到這些消息，脫北女性們並未感到欣慰，反而更加不安，因為她們擔心自己可能會被強制遣送回北韓，一旦回到北韓將面臨更為殘酷慘烈的處境。報導稱，在中國的脫北女性只有兩種選擇，其一是在中國安靜隱忍過生活，另一種是被送回「更惡劣的地獄」北韓，接受包括槍決在內的重罰。

據報導，針對與上述3名罪犯相關的人口販賣事件，松原市公安局已經掌握了數十名受害女性名單，以及「購買」脫北女子的中國男性名單。這些男性居住在不同地區，背景各異，為了對他們採取進一步法律措施，已向他們的居住地的公安單位請求協助，可能會對他們處以重罰，以儆效尤。

公安局強調，這些與中國男性結婚甚至生子的脫北女性也會被嚴格管理，接受行蹤調查。報導稱，中國公安還警告，如果她們有試圖前往南韓等行為，將會被送回北韓，甚至可能會因此被平壤政府槍決。