賴清德就職演說藏密碼　呼應岸田文雄、引《孟子》＆《聖經》名言

▲總統賴清德今天正式就職，並發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）正式就職，他在就職演說中特別提及「中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰」，呼應日本首相岸田文雄上月在日美菲三國峰會的說法。此外，日本前首相安倍晉三姪子、日本眾議員岸信千世在府內向賴清德致意時，特別分享自己今日配戴了安倍晉三的手錶。

據指出，賴清德今日就職演說內容，呼應許多典故與名人的談話，例如第五段落章節命名為「樂民之樂，憂民之憂」，呼應《孟子》「樂民之樂者，民亦樂其樂；憂民之憂者，民亦憂其憂」的典故；他宣示「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，則是引自《聖經》「世人哪，耶和華已指示你何為善。 他向你所要的是甚麼呢？ 只要你行公義，好憐憫， 存謙卑的心與你的上帝同行」的說法。

賴清德在演說中承諾，他將「視民如親」，援引自醫學教育所學的人文精神「視病如親」的專業素養。另外，在兩岸議題，他談及「中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰」等語，也呼應了岸田文雄今年4月在日美菲三國峰會的談話，「中國的對外立場與軍事行動，構成前所未有、重大的戰略挑戰，不僅影響日本和平安全，也影響國際社會和平穩定」。

▼安倍晉三姪子岸信千世特別訪台祝賀賴清德就職。（圖／翻攝自共訊，下圖同）