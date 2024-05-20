　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本旅遊遇敲竹槓！3大學生搭計程車跳錶3千　司機怒逼「乘以3」

▲▼ 日本計程車,日本街頭,東京街頭。（圖／CFP）

▲日本民眾分享當年在觀光區搭乘計程車差點被敲竹槓的經驗。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

在日本旅遊或是生活時，一定會感嘆當地高昂的交通費，加上一旦不熟悉電車等大眾運輸系統，鐵定會想搭乘方便舒適的計程車。有年輕女性投稿，透露求學時曾經和朋友前往熱海遊玩，然而卻差點被計程車司機敲竹槓，原本跳表顯示3000日圓，司機卻表示必須「乘以3」。

根據日媒《TRILL》，一名年僅20多歲的日本當地女性投稿分享自身經驗，她透露就讀大學時，曾和3名友人前往靜岡縣熱海市旅遊，然而卻因為無法趕上電車和公車的時間，於是決定搭乘計程車前往目的地。

當計程車抵達目的地後，車上的跳錶顯示車費為3000日圓（約新台幣621.5元），正當每個人從皮包裡各拿出1000日圓紙鈔湊合車費時，駕駛計程車的中年男性卻表現出驚訝的臉孔，「不是這樣的吧？因為這裡是觀光名勝，我們家的計程車跳錶顯示的車費是一個人的金額，所以應該是每個人3000日圓，乘以3之後合計為9000日圓」。

聽到這一趟的計程車總車費竟然高達9000日圓（約新台幣1865元），投稿的女性和其他友人皆面露難色，難掩內心驚訝的情緒，直言「這也太離譜了吧」；此時，計程車司機開始露出憤怒、不爽的表情，要求對方如實支付車費。

只不過，正當投稿人決定乖乖交出9000日圓的車費時，司機竟然變臉笑道，「沒有啦，這當然是開玩笑的啊」，表示三人合計只要支付3000日圓，頓時讓投稿人深感恐懼。投稿人感嘆道，「原來還有這麼奇怪的計程車司機啊......到底他所做的事情能不能算詐欺罪的一種」，認為司機趁機敲竹槓的行為破壞了出遊的好心情。

當時的投稿人決定睜一隻眼、閉一隻眼，因為難得有機會出來旅遊，並不想好心情因此被破壞，「如今回想起當年回憶，只覺得心情很糟糕」。

ET快訊
快訊／范逸臣神隱！　主辦找不到人
伊朗總統墜機現場一片焦黑！　9人面目全非
「大廠股票」恐變壁紙！財報頻被打槍...最快下市時間曝
「檢舉達人」剩5違規可檢舉　8項違規將取消
快訊／抓到了！一中商圈偷賓士丟包男童　嫌落網畫面曝
快訊／國3塞爆！4小1大連環撞　嚴重回堵5K
跟拍NONO「意外目擊他硬來」！　強迫女生驚恐過程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗總統遺體尋獲！政府緊急會議　「座位留空」哀悼畫面曝

伊朗總統墜機現場一片焦黑！機上9人面目全非　專家分析2原因釀悲劇

北韓女子「被逼站一排」淪廉價商品　男人娶無妻！喜歡隨便帶回家

日本福岡機場短暫關閉　客機起落架故障！一度無法降下車輪著陸

日本旅遊遇敲竹槓！3大學生搭計程車跳錶3千　司機怒逼「乘以3」

賴清德上任「延續前朝路線」　紐時：國際環境比蔡英文時期堪憂

遭哈瑪斯扒光遊街！德正妹葬禮「數百人送行」　父慟：沒保護好妳

韓媒報導520總統就職　南韓政府僅派「駐台北代表」出席典禮

銀座廁所標「L」、「G」！他看不懂誤闖女廁怒嗆店員：把我當傻子

各大日媒關注520就職　日官房長官林芳正：台灣是日本「重要夥伴」

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

伊朗總統遺體尋獲！政府緊急會議　「座位留空」哀悼畫面曝

伊朗總統墜機現場一片焦黑！機上9人面目全非　專家分析2原因釀悲劇

北韓女子「被逼站一排」淪廉價商品　男人娶無妻！喜歡隨便帶回家

日本福岡機場短暫關閉　客機起落架故障！一度無法降下車輪著陸

日本旅遊遇敲竹槓！3大學生搭計程車跳錶3千　司機怒逼「乘以3」

賴清德上任「延續前朝路線」　紐時：國際環境比蔡英文時期堪憂

遭哈瑪斯扒光遊街！德正妹葬禮「數百人送行」　父慟：沒保護好妳

韓媒報導520總統就職　南韓政府僅派「駐台北代表」出席典禮

銀座廁所標「L」、「G」！他看不懂誤闖女廁怒嗆店員：把我當傻子

各大日媒關注520就職　日官房長官林芳正：台灣是日本「重要夥伴」

賴清德拋重啟兩岸觀光　何溢誠批只想把陸客「當錢包而非同胞」

《鬼滅之刃》不死川實彌可動人偶！風柱翡翠日輪刀帥氣還原

賴清德就職喊話成立「體育暨運動發展部」　體育署正式回應了

雞蛋難賣！農業部邀產銷代表開會　蛋價是否再降明拍板　

姜棟元變身最帥殺手反差萌裝可愛　鬆口邀約太妍爆戀愛預告

王正坤醫師接受英國衛報專訪　談賴清德總統奮鬥史

台股520站穩2萬1！總統就職「7屆行情漲多」　專家點名AI高科技

樂見賴清德重啟觀光和陸生來台　賴正鎰：絕對有助於兩岸對話

免費蔥花夾太多！北市65歲翁與27歲男互毆掛彩...1人鼻骨折

還在基隆可能性高！「極度危險」戒護犯脫逃　住院2個月狀況曝光

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

國際熱門新聞

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

即／伊朗總統萊希墜機罹難　享壽63歲

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

即／伊朗總統直升機重落地！生死不明

即／伊朗總統墜機找到了　狀況很不好

官媒：伊朗總統「墜機現場無人生還」

快訊／疑發現伊朗總統直升機殘骸熱訊號！　畫面曝光

遭哈瑪斯扒光遊街！德正妹葬禮「數百人送行」

伊朗總統墜機前影像曝！　革命衛隊接獲「座機訊號」趕赴搜救

伊朗總統墜機生死不明　機上9人名單曝

極地冷空氣席捲智利　5月提早入冬

56歲爸娶27歲嫩妻！女兒見後媽比她小傻眼

更多熱門

相關新聞

520總統就職　南韓僅派「駐台北代表」出席

520總統就職　南韓僅派「駐台北代表」出席

我中華民國今（20）日迎來總統就職，賴清德、蕭美琴就任正副總統，相較日本派遣跨黨派「日華議員懇談會」31名國會議員參加就職典禮，南韓被認為「作風親美」的尹錫悅政府僅派遣駐台北代表部代表出席，韓媒也提到賴清德在就職演說中強調，在兩岸關係上將展現不卑不亢的態度、維持現狀。

比亞迪新電動車e6搶英計程車市場

比亞迪新電動車e6搶英計程車市場

日官房長官林芳正：台灣是日本「重要夥伴」

日官房長官林芳正：台灣是日本「重要夥伴」

野生Jennie現蹤淺草商店街！

野生Jennie現蹤淺草商店街！

蔡英文卸任登日本雅虎頭條！日媒讚她2件事

蔡英文卸任登日本雅虎頭條！日媒讚她2件事

關鍵字：

日韓要聞日本計程車敲竹槓

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

勝利開趴「拖行帶走女生」影片外洩！出拳逼就範

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！韓網淚道歉

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面