日本旅遊遇敲竹槓！3大學生搭計程車跳錶3千　司機怒逼「乘以3」

▲日本民眾分享當年在觀光區搭乘計程車差點被敲竹槓的經驗。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

在日本旅遊或是生活時，一定會感嘆當地高昂的交通費，加上一旦不熟悉電車等大眾運輸系統，鐵定會想搭乘方便舒適的計程車。有年輕女性投稿，透露求學時曾經和朋友前往熱海遊玩，然而卻差點被計程車司機敲竹槓，原本跳表顯示3000日圓，司機卻表示必須「乘以3」。

根據日媒《TRILL》，一名年僅20多歲的日本當地女性投稿分享自身經驗，她透露就讀大學時，曾和3名友人前往靜岡縣熱海市旅遊，然而卻因為無法趕上電車和公車的時間，於是決定搭乘計程車前往目的地。

當計程車抵達目的地後，車上的跳錶顯示車費為3000日圓（約新台幣621.5元），正當每個人從皮包裡各拿出1000日圓紙鈔湊合車費時，駕駛計程車的中年男性卻表現出驚訝的臉孔，「不是這樣的吧？因為這裡是觀光名勝，我們家的計程車跳錶顯示的車費是一個人的金額，所以應該是每個人3000日圓，乘以3之後合計為9000日圓」。

聽到這一趟的計程車總車費竟然高達9000日圓（約新台幣1865元），投稿的女性和其他友人皆面露難色，難掩內心驚訝的情緒，直言「這也太離譜了吧」；此時，計程車司機開始露出憤怒、不爽的表情，要求對方如實支付車費。

只不過，正當投稿人決定乖乖交出9000日圓的車費時，司機竟然變臉笑道，「沒有啦，這當然是開玩笑的啊」，表示三人合計只要支付3000日圓，頓時讓投稿人深感恐懼。投稿人感嘆道，「原來還有這麼奇怪的計程車司機啊......到底他所做的事情能不能算詐欺罪的一種」，認為司機趁機敲竹槓的行為破壞了出遊的好心情。

當時的投稿人決定睜一隻眼、閉一隻眼，因為難得有機會出來旅遊，並不想好心情因此被破壞，「如今回想起當年回憶，只覺得心情很糟糕」。