各大日媒關注520就職　日官房長官林芳正：台灣是日本「重要夥伴」

▲賴清德總統發表520就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

我中華民國今（20）日迎來新任總統就職典禮，賴清德、蕭美琴就任正副總統。日本官房長官林芳正表示，願與我國強化合作交流。日媒評論賴清德的就職演說，包括賴清德繼承蔡英文政府的執政路線、強調「維持現狀」，和共享自由民主價值觀的國家合作，鞏固台灣海峽和平、穩定和繁榮。

根據《日本放送協會》（NHK），日本官房長官林芳正20日上午在記者會上恭賀賴清德就任中華民國總統，他表示台灣和日本共享基本價值，雙方維持緊密的經濟關係和人員交流，也因此台灣是日本極為重要的夥伴和朋友。

林芳正強調，「（日本）政府將會維持基本立場，和台灣展開非官方的務實關係，進一步尋求深化日台之間的合作與交流，並期盼能深化和賴總統之間的友誼。」

至於美國國務卿布林肯同樣也透過聲明祝福賴清德就任，「在此恭祝台灣人民展現出民主主義的堅韌。在推動維護共同利益與價值觀的同時，永續深化美台之間非官方的關係，並期盼能與賴總統共同維護台灣海峽和平穩定。」

▲總統賴清德強調，未來執政將會維持蔡政府路線。（圖／記者李毓康攝）

日媒《共同社》指出，蔡英文結束2個任期、一共8年的執政，而同為民主進步黨的賴清德則成為蔡英文的繼承人，面對中國在追求「兩岸統一」的文攻武嚇，賴清德強調在任內並不會追求統一、也不會追求獨立，將繼承蔡政府的路線維持現狀。

日媒《朝日新聞》指出，自從中華民國1996年首次實施總統直接民選後，是首次由同一個政黨展開第3個任期，賴清德強調將會「不卑不亢、維持現狀」，一方面向北京當局喊話，盼兩岸能夠追求和平共榮，一方面則展現出攜手民主陣營國家，強化與美國、日本之間的合作。

日媒《讀賣新聞》指出，在蔡英文總統第二任期時擔任副總統的賴清德，在還是行政院長時，曾自稱是「務實的台獨工作者」，因此遭到北京當局強烈反彈，賴清德在就職演說向中國呼籲共同攜手維護台海和平共榮，他也展現出願意和民主國家合作的態度，共同面對來自北京的軍事與外交壓力。