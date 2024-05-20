韓媒報導520總統就職　南韓政府僅派「駐台北代表」出席典禮

▲520總統就職典禮，總統賴清德與第一夫人吳玫如進入典禮會場。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

我中華民國今（20）日迎來總統就職，賴清德、蕭美琴就任正副總統，相較日本派遣跨黨派「日華議員懇談會」31名國會議員參加就職典禮，南韓被認為「作風親美」的尹錫悅政府僅派遣駐台北代表部代表出席，韓媒也提到賴清德在就職演說中強調，在兩岸關係上將展現不卑不亢的態度、維持現狀。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓政府表示，並無派遣政府代表團訪台出席520總統就職典禮的計畫，南韓方僅由韓國駐台北代表部代表李殷鎬出席。該則報導將重點擺在賴清德在就職演說的發言，強調未來台灣將會向世界積極奉獻，在兩岸關係上尋求維持現狀、不屈不撓的精神。

賴清德表示，維持台灣海峽的和平穩定，如今已是全球穩定發展上不可或缺的核心要素，且國際社會在台海和平的議題上達成共識，「台灣是民主和平的台灣，將繼承過去、承接未來」。

韓媒《News1》引述《法新社》的報導，指出賴清德在就職演說時向北京當局呼籲，盼能中斷對於台灣的政治與軍事威脅，「中國應該和台灣共同承擔國際責任，維護台灣海峽的地區和平與穩定，協助世界擺脫戰爭的恐怖陰霾」。

至於《韓聯社》則同樣提到，南韓方面由韓國駐台北代表部代表李殷鎬出席520就職典禮，而賴清德在就職演說中提到，未來台灣將會強化民主主義的韌性，並攜手民主陣營同盟，在維護國際和平穩定上肩負起貢獻者的角色。