普丁一年內2度訪中！　分析：尋求習近平力挺中俄關係更緊密

▲時隔7個月，普丁將二度訪中。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁即將於本周四（16日）訪問中國，距離他去年10月訪中僅距離短短7個月，標示著全球因烏克蘭戰爭、以哈衝突導致斷層更大，中俄關係因此愈趨緊密。中國國家主席習近平預計張開雙手迎接盟友普丁的到來。

CNN報導，普丁此前以極度壓倒性的票數連任總統，將繼續掌權俄羅斯直到2030年，他在新一任期開始一周就啟程訪問中國。普丁此行預計2天，16日抵中，17日離開，呼應習近平在一年多前打破中共常規第三度連任後的訪俄之行。

普習會在美國總統大選的幾個月前進行，此時的華盛頓當局也正因為支援以色列對加薩的戰爭而遭到日益加劇的國際譴責，這次會晤將是雙方元首討論如何共同削弱美國全力，並為世界提供替代方案的機會。

▲俄軍猛攻哈爾科夫。（圖／路透）



此外，經濟上幾乎仰賴中國的北韓，以及經濟與俄羅斯、中國都相當密切的伊朗，外交關係雖然鬆弛，但都出於利益一致而有愈來愈多合作。

普丁此行是為了尋求戰時經濟以及重新對烏克蘭前線發起重大進攻尋求支持；對於習近平，剛結束歐洲行的他，則能夠利用這次機會想普丁表示忠誠，證明並未因為與西方接觸而有所動搖。

習近平堅定與普丁站在一起的形象事實上帶來更多挑戰，尤其是華盛頓當局對中國疑似支持俄國國防工業一事，對北京當局加大施壓。在歐洲，習近平還得努力避開法國的尖銳問題，只有在塞爾維亞和匈牙利2個本就親俄的國家收到溫馨的歡迎；與此同時，俄羅斯仍在世界舞台受到孤立。

習近平加強呼籲歐洲與其他國家避免「冷戰」再現，以北京的角度而言，美國的所做所為是為了箝制中國，而習近平的呼籲是要歐洲拒絕這樣的局勢形成。不過觀察家認為，習近平卻反過來與俄羅斯加深關係，凸顯與西方分歧加深的可能，但中國又需要西方的技術和投資。

▲北約祕書長斯托騰伯格。（圖／路透）



北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）4月時警告，「我們活在一個更加危險的世界，極權國家的利益逐漸變得一致。俄羅斯的侵略戰爭受到中國、伊朗和北韓的支持。這提醒我們，安全並不只是區域性的，而是全球性的。我們必須與世界各大志同道合的夥伴合作，維持並保護跨大西洋的安全。」