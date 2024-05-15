普丁：北京很清楚烏俄戰爭根源　俄方從未拒絕談判

▲普丁表示對於烏俄戰爭，俄方從未拒絕談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將於16日至17日至中國進行國是訪問，而他行前接受《新華社》專訪時指出，他與中國國家主席習近平相識已久，中國與俄羅斯是久經考驗的可靠朋友。當提到烏俄戰爭時，普丁指出，他從未拒絕談判，北京很清楚這場危機的根源，他重申對透過對話解決問題持開放態度。

根據《新華社》報導，普丁在專訪中指出，他與習近平於2010年3月相識，兩人時常會面與通話，「我們的每次會面不僅是老朋友之間的交流，這對每個人來說也很重要。」他表示，作為久經考驗的可靠朋友，現在兩國戰略夥伴關係達到前所未有的高水平，所以決定選擇中國作為正式就任俄羅斯聯邦總統後第一個出訪的國家。

普丁談到烏俄戰爭時，積極評價中國提出政治解決烏克蘭危機的主張和努力，也指出北京政府很清楚烏克蘭危機的根源和其全球地緣政治影響。

去年初，中方發表的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點主張，詳細闡述了中國為穩定局勢提出的理念和建議。普丁特別強調，習近平最近提出的和平解決烏克蘭危機的4個原則，是針對該文件的補充。

他認為中方的提議實事求是、具有建設性，並且強調必須摒棄冷戰思維、堅持安全不可分割原則、遵循國際法準則、遵守聯合國憲章宗旨和原則等。

普丁再次重申，俄羅斯從未拒絕過談判，並希望透過和平手段全面、可持續、公正地解決俄烏衝突。他強調在烏克蘭問題上進行對話的開放態度，並認為這些談判必須考慮到所有參與這場衝突的國家，包括俄羅斯的利益。