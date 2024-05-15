　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女駕駛撞翻路人還輾過　下車兩度強拉坐起！網友氣罵二次傷害

記者黃翊婷／綜合報導

中國上個月30日發生一起車禍事件，一名女駕駛行經一處社區道路時，不慎撞上前方一名撐傘的女子，車子第一時間沒有停下，還輾過倒地的女子，更誇張的是，女駕駛下車之後竟兩度試圖將女子強拉起來。相關影片近日在網路上傳開，中國網友紛紛留言痛罵女駕駛的行為是二次傷害，「估計是這個心理，把人扶起來就沒事」、「說她故意殺人我都信」。

陸女駕駛撞倒路人輾過，還上前將人拉起。（圖／翻攝自X／@TiechuiBaoan）

▲女駕駛意圖將倒地不起的女子扶起來。（圖／翻攝自X／@TiechuiBaoan）

影片中，一輛白車疑似行經一處社區道路，當時該路段沒有其他車輛，只有一名撐傘的女子靠著路邊走，沒想到車子突然一偏，竟直直撞向女子，並在女子倒地之後繼續往前進，直到輾過人才停下。

接著，女駕駛趕緊下車檢查，兩度試圖扶起女子，但女子根本無力坐起；這時，車上另一名婦人抱著孩子下車，觀望了一下才上前關心女子，女駕駛這才折返跑回車上拿手機求助。至於女子的傷勢以及後續處理，目前尚無相關資訊。

這段車禍影片近日在網路上傳開，掀起中國網友熱議，大家紛紛留言批評女駕駛的行為相當於二次傷害，「估計是這個心理，把人扶起來就沒事」、「其實就是覺得只要能把傷者扶起來，就覺得對方沒有受傷，然後就不用賠償，趕緊溜了」、「說她故意殺人我都信」、「沒有路人也要撞車啊，玩手機嗎」、「這位路人真的衰」。

ET快訊
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費
快訊／統一獅又有壞消息　林靖凱本季報銷
快訊／高雄警淪賭博網站代理商！　2大過免職汰除
上廁所聽見沙沙聲！驚見「175cm大蛇」纏繞馬桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

男大生遭指「要求12歲女童拍裸照」　母怒控：親吻摟抱我女兒

陸網紅指控「機長失聯」遭打臉　東航：機組遇曼谷大塞車

陸男子手掌遭機器絞斷剩兩指　醫12小時顯微鏡「斷指移位」重塑右手

美對陸電動車加稅　王毅：不要再給世界製造新的麻煩了！

河南颳8級大風！樹被連根拔起　路燈倒塌「行人當場被砸死」

菲律賓5搜民間船駛向黃岩島水域　陸外交部：將依法維權反制

香港政府「整頓」社工註冊局　加入多名「特首選任」成員

對美商品也加徵關稅？　陸外交部示警：增加對華關稅是錯上加錯

剛買新車17天！他遭車頂帳篷「活活夾死」　友人救援時鑰匙失靈

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

8+9妹學渣逆襲上台大　勵志分享：人生沒不可能

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

男大生遭指「要求12歲女童拍裸照」　母怒控：親吻摟抱我女兒

陸網紅指控「機長失聯」遭打臉　東航：機組遇曼谷大塞車

陸男子手掌遭機器絞斷剩兩指　醫12小時顯微鏡「斷指移位」重塑右手

美對陸電動車加稅　王毅：不要再給世界製造新的麻煩了！

河南颳8級大風！樹被連根拔起　路燈倒塌「行人當場被砸死」

菲律賓5搜民間船駛向黃岩島水域　陸外交部：將依法維權反制

香港政府「整頓」社工註冊局　加入多名「特首選任」成員

對美商品也加徵關稅？　陸外交部示警：增加對華關稅是錯上加錯

剛買新車17天！他遭車頂帳篷「活活夾死」　友人救援時鑰匙失靈

冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

229出生好邊緣、老年年金少領1個月？　勞保局這樣解釋

補教狼師曖昧性騷男童被解聘！彰化議員爆：不到1個月就回鍋

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

169.9萬！哈雷「經典美式冠軍車型」復刻亮相　全台限量6台

獲得新娃娃！柴柴「一路叼回家」驕傲走路　爬樓梯催主人快點

體脂越低越好？營養師曝過低健康6危害

對撞馬傑森被球迷狂噓　張肇元：不知所措忘記致意

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

大陸熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

陸何時懲戒台灣5名嘴？　國台辦：拭目以待

剛買新車17天！他遭車頂帳篷活活夾死

打掃沒戴口罩！20多歲女肺部竟長「小樹芽」

小學教師3年猥褻性侵29名幼女　被執行死刑

男童遭狗咬未及時接種疫苗　18天後身亡

美加徵301關稅　中商務部回應了

豆奶下藥迷昏男友！她一口咬下命根當場吞下去

電商基層男一年收賄4.1億！400廠商乖乖付錢

帽T男帶1.5公斤鱷魚頭入境！女海關攔查大震驚

女駕駛輾到人　兩度強拉她坐起來

21歲最美死刑犯槍決前張開嘴巴　行刑人秒懂

三寶「彎道逆向超車」猛撞雙載機車！　2女遭撞飛

醫生診斷患胃腸炎…女童1天後突休克死亡

更多熱門

相關新聞

三寶「彎道逆向超車」猛撞雙載機車！　2女遭撞飛

三寶「彎道逆向超車」猛撞雙載機車！　2女遭撞飛

中國大陸日前發生一起恐怖車禍，監視紀錄器畫面錄下撞車瞬間，白車駕駛企圖在彎道超車，卻沒注意到對象有2輛摩托車，迎頭把其中一輛雙載機車的2名女子都撞飛。據了解兩人傷勢嚴重，一人仍在昏迷中，一人則有意識。

普丁：北京清楚烏俄戰爭根源　俄未拒絕談判

普丁：北京清楚烏俄戰爭根源　俄未拒絕談判

拜登：對抗中國作弊經濟行為　同時捍衛台海和平

拜登：對抗中國作弊經濟行為　同時捍衛台海和平

19歲女慶生遇死劫！朋友載她自撞雙亡

19歲女慶生遇死劫！朋友載她自撞雙亡

台東轎車自撞飛進排水溝！2人無呼吸心跳

台東轎車自撞飛進排水溝！2人無呼吸心跳

關鍵字：

中國車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面