陸女駕駛撞翻路人還輾過　下車兩度強拉坐起！網友氣罵二次傷害

記者黃翊婷／綜合報導

中國上個月30日發生一起車禍事件，一名女駕駛行經一處社區道路時，不慎撞上前方一名撐傘的女子，車子第一時間沒有停下，還輾過倒地的女子，更誇張的是，女駕駛下車之後竟兩度試圖將女子強拉起來。相關影片近日在網路上傳開，中國網友紛紛留言痛罵女駕駛的行為是二次傷害，「估計是這個心理，把人扶起來就沒事」、「說她故意殺人我都信」。

▲女駕駛意圖將倒地不起的女子扶起來。（圖／翻攝自X／@TiechuiBaoan）

影片中，一輛白車疑似行經一處社區道路，當時該路段沒有其他車輛，只有一名撐傘的女子靠著路邊走，沒想到車子突然一偏，竟直直撞向女子，並在女子倒地之後繼續往前進，直到輾過人才停下。

接著，女駕駛趕緊下車檢查，兩度試圖扶起女子，但女子根本無力坐起；這時，車上另一名婦人抱著孩子下車，觀望了一下才上前關心女子，女駕駛這才折返跑回車上拿手機求助。至於女子的傷勢以及後續處理，目前尚無相關資訊。

這段車禍影片近日在網路上傳開，掀起中國網友熱議，大家紛紛留言批評女駕駛的行為相當於二次傷害，「估計是這個心理，把人扶起來就沒事」、「其實就是覺得只要能把傷者扶起來，就覺得對方沒有受傷，然後就不用賠償，趕緊溜了」、「說她故意殺人我都信」、「沒有路人也要撞車啊，玩手機嗎」、「這位路人真的衰」。