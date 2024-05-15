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拜登：對抗中國作弊經濟行為　同時捍衛台海和平

▲拜登政府宣布將對中國電動車等進口商品加徵關稅。（圖／路透）

▲拜登政府宣布將對中國電動車等進口商品加徵關稅。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天抨擊中國大量補貼生產、強迫技術轉移等不公平經濟行為是「作弊」，傷害美國製造業及勞工，美國正在對抗這些措施，同時捍衛台灣海峽的和平穩定。

白宮今天清晨宣布，美國將對價值180億美元（約新台幣5820億元）從中國進口的商品加徵關稅，鎖定電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。

隨後，拜登（Joe Biden）於白宮的玫瑰花園（Rose Garden）召開記者會，對受邀出席的鋼鐵、汽車、金屬板材、機械等工會代表指出，他不會容許中國政府過度補貼讓生產過剩的產品以低價傾銷的方式充斥美國市場。

拜登說道，中國政府多年來對各種產業注入國家資源，有了政府補貼，中國製造商過量生產，不必擔心利潤，因此能用低價傾銷，迫使全球其他製造商倒閉。此外，中國也強迫要進入中國市場的美國企業必須將技術轉移給中國。

拜登表示，中國國家主席習近平曾問他，為何特別對中國不公。他說，兩國生意往來要遵守一樣的規則，在中國投資的51%股份須由中國人持有、也要提供所有智慧財產權，「你想在美國這樣嗎？」習近平則沈默以對。

拜登也批評，中國透過網路間諜和其他手段竊取技術。

在白宮宣布對中的新關稅措施中，電動車稅率今年內將增至原來的4倍，來到100%。電動車鋰電池的關稅今年由7.5%提高到25%；不用於電動車的鋰電池在2026年由7.5%提高到25%；電池零件今年內由7.5%提高到25%。

拜登對工會代表說：「各位，我有決心，未來的電動車將由美國的工會工人製造。我們將遵循國際貿易法律來實現這個目標。」

此外，拜登提到，自中國進口太陽能板的關稅今年將由25%提高到50%。中國過量生產的太陽能板傾銷歐洲，造成歐洲廠商倒閉，「這種情況不會在美國發生」。

拜登正尋求連任，他批評前總統川普（Donald Trump）任內誓言擴大美國對中出口的承諾跳票。川普於總統任內曾與中國簽協議，中國同意多買2000億美元的美國商品，但中國自美國的進口量幾乎沒變。川普可能再度代表共和黨參選。

拜登說，他上任後，美國經濟正在崛起，國內生產毛額（GDP）在成長，美中的貿易逆差也降至10多年來的最低水平，「我們正在對抗中國政府的不公平經濟行為」。

他還說，同時「我們也捍衛台灣海峽的和平與穩定」，並重振美國與太平洋盟友印度、澳洲、日本、韓國、菲律賓和太平洋島國的夥伴關係。

拜登也重申，在美、中21世紀的經濟競爭中，他追求的是「公平競爭」，而非衝突。

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