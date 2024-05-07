拉法恐慌物價飆！戰火爆發7個月搬3次家　11寶爸絕望：沒錢撤離

▲以色列宣布撤離令之後，拉法恐慌情緒爆發，物價飆漲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6日下令加薩南部城市拉法東部地區撤離，當地恐慌情緒瞬間引爆，燃料食品價格飆漲，許多難民在傾盆大雨中拆除帳篷，準備前往指定的人道主義區，也有人權衡到底是穿越戰區的危險較高，或是留守拉法的潛在風險更大。加薩一名男子擁有11個孩子，從戰爭爆發至今7個月期間已搬3次家，如今又收到撤離令，但他已經身無分文，沒錢踏上撤離這條路。

紐約時報報導，29歲加薩男子庫海爾（Nidal Kuhail）原本住在加薩市，經營一間泰國餐廳，在戰火爆發後與家人一起在拉法避難，雖然目前住的地方並不在以軍撤離令範圍內，但一家人非常焦慮，對於下一步該怎麼走，大家的意見都不同，有些人認為必須早點離開、有些人認為要多等一段時間。庫海爾表示，如果必須離開的話，一家人面對的將是未知處境，「我們有地方可以去嗎？我們能找到搭帳篷的地方嗎？」

▲加薩南部城市拉法東部民眾6日開始撤離。（圖／路透）

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的成員羅斯（Sam Rose）過去這兩周都待在加薩，他稱，周末期間停火協議有望取得進展的消息傳出之後，大家都覺得一切充滿希望，但在以色列發布撤離令之後，這種樂觀情緒轉化為無所不在的恐懼焦慮。

依據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）6日推估，每小時約有200人穿越主要路線逃往疏散區。但對部分難民來說，撤離也是一件相當困難的事，因為離開拉法要支付的費用，對當地人來說太過高昂，搭乘計程車的費用超過260美元，一輛拉驢車要價13美元。

▲但對部分難民來說撤離相當困難，因為離開拉法要支付的費用，對當地人來說太過高昂。（圖／路透）

55歲加薩男子巴哈布薩（Mousa Ramadan al-Bahabsa）帶著11個孩子舉家逃難，自從去年10月開戰以來，已經搬了3次家，目前住在拉法納吉馬廣場附近學校搭建的帳篷。當以色列發布撤離令時，住在學校的人震驚地看向身邊的人，接著有人開始收拾行李準備離開。只不過巴哈布薩身上已經沒有足夠的錢配合撤離，持續數月的戰火讓他變得身無分文，「我不知道該去哪裡，也不知道該向誰求助。」

以色列撤離令讓當地物價飆升，燃料每公升從8美元漲至12美元，糖等基本食品的價格從每公斤3美元增至10美元。巴哈布薩直說，「我身上連1謝克爾（約0.27美元）都沒有……我的房子已經沒了，但我不想失去任何一名孩子。」

▼以色列發布撤離令之後，已經開始展開軍事行動。（圖／路透）