挺巴勒斯坦示威延燒！ 哥倫比亞大學宣布「取消畢業典禮」

▲哥倫比亞大學挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）



文／中央社記者張欣瑜舊金山6日專電

美國校園挺巴勒斯坦示威浪潮未歇，哥倫比亞大學6日宣布取消畢業典禮。加州大學柏克萊分校畢典過往是各種抗議活動場域，部分學生表示「走到這步極為不易」，不希望畢業典禮受到影響。

哥倫比亞大學畢業典禮原訂15日舉行，校方透過聲明表示，在哥大校園舉辦大型畢業典禮有無法克服的安全問題，也沒有找到可以容納超過5萬人的場地。校方和學生一樣，對取消畢典深感失望，這2週將為幾個學院舉辦小型儀式。

華爾街引述一名知情人士消息指出，校方先前與多名外部安全顧問討論，包括反恐顧問，得出的結果是舉辦這樣的大型活動「變數太多」。

全美校園正迎畢業季，4月中過後開始蔓延的挺巴勒斯坦示威，造成至少2000人被逮捕，幾所學校陸續傳出暴力衝突，讓原本溫馨的儀式蒙上隱憂，此前，南加州大學已宣布基於安全考量，取消主要的畢業典禮，改以其他活動慶祝。

加州灣區知名學府包括加大柏克萊分校、史丹佛大學、舊金山州立大學，以及北邊的加州理工大學洪堡分校紛紛響應這波示威，學生對畢典舉行反應不一。

▲加州大學柏克萊分校挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）



加大柏克萊分校上週傳出衝突事件，3名學生受到輕傷。念法律的佘契爾（ Loren Thatcher）向舊金山紀事報坦言，抗議運動令他緊張，能夠理解抗議者的心情，只是「走到這步極為不易」，不希望示威阻擋了原有的畢業典禮。

另一名就讀環境科學系的應屆畢業生塔西尼（Violet Tahsini）說，她的父母計畫從洛杉磯開車北上參加她的畢典，如果典禮被打亂，她的父母會非常失望，幾年前因疫情關係，父母已沒辦法參加她的高中畢業典禮。

加大柏克萊分校畢業典禮預定在11日舉行。學校發言人馬格洛夫（Dan Mogulof）指出，柏克萊畢典一向是各種抗議活動的場域，今年和往年一樣，將確保典禮能夠順利舉行，以及讓畢業生及親友能夠安全地享受生命中重要的一天。

加大柏克萊分校過往因越戰、民權運動和其他騷亂，畢業典禮曾長年喊停。1969年有學生戴上防毒面具參加畢典，隔年的畢典便取消改以小型儀式取代。

▲加州大學洛杉磯分校挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）



同樣面對人生中的重要時刻，舊金山州立大學就讀歷史系的威廉斯（ Ryan Williams）則對畢典可能受到波及不以為意。她為抗議者發聲，表示政治和人道議題持續上演，畢業典禮不僅僅是關乎她個人的事，示威並非負面行為。

舊金山州立大學畢業典禮訂於24日在美職大聯盟巨人隊的甲骨文球場舉行。學校發言人布拉佛（Kent Bravo）預計示威活動不致影響典禮舉辦，學生紮營活動目前一切平靜，沒有警察進入校園逮捕學生，也未傳出衝突。

對於這波示威浪潮，美國總統拜登（Joe Biden）上週出面發表談話，指出言論自由和社會秩序同等重要，「蓄意破壞公物、侵入建物、打破窗戶、封鎖校園、迫使課程和畢業典禮取消，這些都不屬於和平抗議」。