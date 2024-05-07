坦克進入拉法！　以色列戰機猛烈空襲「至少26人死亡」

▲以色列對加薩走廊南部城市拉法發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對加薩走廊南部關卡城市拉法（Rafah）發動攻擊，目前以軍坦克似乎已進入拉法，距離埃及僅200公尺，且拉法東部也傳出多起爆炸聲響和槍聲，地面行動一觸即發。巴勒斯坦指出，從5日至6日清晨，以色列的空襲已造成至少26人死亡。

根據《衛報》報導，以色列宣布對拉法發動攻擊後，以色列軍方的坦克和軍隊正朝拉法逼近，距離鄰國埃及僅200公尺。從曝光的畫面能聽到，拉法關卡傳出多起爆炸聲響，還能明顯聽到坦克、直升機的聲音。

Footage from the Egyptian side of the Rafah crossing where gunfire can be clearly heard in the background. pic.twitter.com/RsvPJO4vSj — Joe Truzman (@JoeTruzman) May 6, 2024

巴勒斯坦民防部門（Palestinian Civil Defense）最新聲明指出，以色列軍方朝拉法發動多次空襲，從5日至6日清晨，針對拉法的空襲已造成至少26人死亡，「民防小組已設法從加薩走廊南部幾處房屋廢墟下救出多名死者，運送了數名傷者，這些房子是遭到以色列戰機轟炸。」

另外，拉法科威特醫院（Al-Kuwait Hospital）在臉書po文表示，他們7日接收至少11名死者和數十名傷者。

巴勒斯坦媒體指出，拉法西部有一棟房屋遭轟炸，有5名傷者送往醫院後仍傷重不治。《路透社》的拍攝畫面則顯示，目前拉法關卡除了救護車和記者活動外，沒有其他動靜。

先前有2名消息人士向CNN透露，以色列軍隊將在未來數小時內接管拉法過境點的巴勒斯坦側。美方匿名官員則說，儘管美方並不認為這是一次重大的軍事行動，「美國的重點是阻止對拉法人口稠密區的重大軍事行，以色列似乎並沒有這樣做。」

巴勒斯坦官員向《以色列時報》表示，目前以色列坦克已進入拉法；埃及官員則透露，以色列通知埃及，軍隊將再完成一次「有針對性」的行動後撤離。

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