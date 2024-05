坦克進入拉法！　以色列戰機猛烈空襲「至少26人死亡」

▲以色列對加薩走廊南部城市拉法發動攻擊。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

以色列對加薩走廊南部關卡城市拉法(Rafah)發動攻擊,目前以軍坦克似乎已進入拉法,距離埃及僅200公尺,且拉法東部也傳出多起爆炸聲響和槍聲,地面行動一觸即發。巴勒斯坦指出,從5日至6日清晨,以色列的空襲已造成至少26人死亡。

根據《衛報》報導,以色列宣布對拉法發動攻擊後,以色列軍方的坦克和軍隊正朝拉法逼近,距離鄰國埃及僅200公尺。從曝光的畫面能聽到,拉法關卡傳出多起爆炸聲響,還能明顯聽到坦克、直升機的聲音。

Footage from the Egyptian side of the Rafah crossing where gunfire can be clearly heard in the background. pic.twitter.com/RsvPJO4vSj