加薩停火希望又破滅！　一圖看懂「以哈談判破局」時間軸

▲以色列認為，哈瑪斯接受的調停國停火協議版本，遠未達到以色列的基本要求。以哈連日以來的談判6日宣告破局。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）最近一周就加薩停火、釋放人質進行談判，但局勢變化快速，原先一度有望立即停火，最後雙方仍談不攏，暫未達成共識，將於7日再次展開協商。以下帶您瞭解近幾日的以哈停火談判概況。

▲以哈5月6日談判破局時間軸（點圖可放大）。（製圖／記者張寧倢）

根據美媒紐約時報報導，這波談判最先在4月29日露出曙光，以色列官員表示，以國談判代表已經減少了他們希望哈瑪斯在休戰的第一階段釋放的人質人數。

隨後在5月2日，一名哈瑪斯領導人表示，他們很快會派遣代表團前往埃及開羅，以「完成正在進行的有關停火協議討論」。哈瑪斯高層4日證實，談判代表團已抵達開羅並且對新的提議「非常積極」（with great positivity）。

原先的樂觀情況在5日急轉直下，哈瑪斯透露代表團已經離開開羅，以色列一名官員則形容談判處於「危機」中。

然而，6日的談判仍最為混亂，哈瑪斯表態願意接受調停國埃及與卡達提出的停火條件，但不是以色列提出的版本。在此之前，以色列命令拉法部分地區居民撤離，稍晚以國軍方即宣布正在對拉法東部的哈瑪斯目標進行「針對性打擊」。

最新情況則是，以色列總理辦公室6日晚間聲明，戰時內閣一致同意向拉法發動攻擊，「哈瑪斯的最新提議遠不及以色列的基本要求」。不過，以色列目前已派出團隊前往進行談判，卡達外交部也證實，談判將於7日繼續在埃及開羅舉行。