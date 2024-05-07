以色列攻拉法！聯合國秘書長稱無法容忍　傳本周表決巴國入聯草案

▲聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6日下令加薩南部城市拉法東部地區撤離之後，拉法東部地區當晚就傳出爆炸聲。針對以軍最新行動，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）周一警告，以色列對拉法的地面入侵行動是無法容忍的。另外，聯合國大會10日可能針對關於巴勒斯坦爭取正式加入聯合國的決議草案進行投票表決。

CNN報導，古特瑞斯稱以色列進攻拉法的行動將造成毀滅性人道主義後果，並為該地區帶來不穩定影響，他已向以色列政府與哈瑪斯領導人發出非常強烈的呼籲，要求付出更多努力來達成協議。

另外路透指出，聯合國大會可能會在10日投票表決一項決議草案，草案內容為承認巴勒斯坦有資格成為聯合國正式成員國，並建議安理會針對此項議題重新考慮。

報導稱，這可說是一項巴勒斯坦人在申請加入聯合國這方面取得多少支持的全球調查。外交人員表示，由193個成員國組成的聯合國大會可能會支持巴勒斯坦的申請，但部分外交人員對現階段文本提出擔憂後，草案內容仍有可能進行修改，且這可能為其他全球局勢開創先例，像是台灣、科索沃。

對此，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，聯合國大會承認巴勒斯坦人有資格成為聯合國正式成員國的決議草案違反《聯合國憲章》，「若議案獲得批准，我預計美國將會依據美國法律完全停止資助聯合國及其機構」，且即便草案通過，也不會改變任何實際情況。就在2011年，在巴勒斯坦成為聯合國教科組織正式成員之後，美國停止資助該組織。