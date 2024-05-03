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德國指控俄羅斯「網攻德執政黨」　警告將面臨後果

▲▼電腦,筆電,程式,電腦病毒,勒索病毒,駭客。（圖／路透）

▲德國3日譴責俄羅斯，用國家力量對德國執政黨社會民主黨（SPD）的成員進行網路攻擊。（圖／路透）

文／中央社

德國3日譴責俄羅斯由國家支持的駭客對德國執政黨社會民主黨（SPD）的成員進行「令人無法容忍」的網路攻擊，警告將面臨後果。

法新社報導，正在澳洲進行訪問的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，有關社民黨去年遭到網攻的幕後黑手是誰，德國聯邦政府剛剛完成調查。

她在一場記者會上說：「今天我們可以毫不含糊地表示，我方把這場網攻歸咎於名為APT28的團體，這個團體由俄羅斯的軍事情報單位領導。」

「換句話說，這是俄羅斯對德國進行由國家支持的網路攻擊。這絕對是不可容忍和不能接受的，將會帶來後果。」

APT28也被稱為「魔幻熊」（Fancy Bear），這個團體被控在世界各國發動過數十次網攻。

貝爾伯克並沒有提供更多關於社民黨遭到網攻的細節。

歐洲聯盟電腦緊急應變小組（CERT-EU）去年指出，有一則德國媒體報導披露，社民黨一名主管去年1月遭到網路攻擊，「可能導致資料外洩」，且據報有「具體跡象」顯示攻擊來自俄羅斯。

貝爾伯克今天在南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）與澳洲外長黃英賢會晤，會後在記者會上發表上述談話。

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