　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美宣布調升德國旅遊警示級別　警告「恐怖攻擊」可能增加

▲▼德國國旗。（圖／達志／示意圖）

▲美國上調德國旅遊警示級別，認為德國境內有發生恐怖攻擊的可能性。（圖／達志影像／示意圖）

記者張寧倢／編譯

美國國務院1日對德國與波蘭2個歐洲國家的旅遊建議進行定期審查，決定將德國的旅遊警示級別從第1級「些微」調升至第2級，原因是擔憂恐怖主義組織可能無預警地在德國境內發動恐攻，但情況仍屬於安全。另外，波蘭則維持在最安全的第1級。

根據紐約郵報報導，美國國務院領事事務局網站1日更新了針對德國的旅遊建議，從第1級的正常級別微幅調升至第2級的「提高警惕」級別，不過當地目前情況仍相當安全。美國旅遊警示級別共分作4級，其中第3級建議民眾重新考慮旅行，第4級才是最高危險等級（建議不要前往目標國家）。

新版建議提到，恐怖組織持續策畫在德國發動攻擊，可能會在鮮少或沒有警告的情況下進行襲擊，目標經常是旅遊景點和交通樞紐，或是市場、購物中心與地方政府設施。具體例如飯店、俱樂部、餐廳、禮拜堂、公園、大型體育或文化活動，也可能包含學校、機場等其他公共場所。

加拿大3月下旬就因恐怖主義威脅，建議旅客在德國要「保持高度警惕」。英國的海外旅遊建議中也提到近年來德國發生的恐怖攻擊事件。其中包含2020年德勒斯登（Dresden）造成1人死亡、多人重傷的持刀傷人事件，以及同年在哈瑙（Hanau）2家酒吧造成8人死亡的大規模槍擊案，前一年的2019年也有2人在哈勒（Halle）一座猶太教堂附近遭到槍殺。

除了德國之外，美國國務院也定期重新審查了對波蘭的旅遊建議，儘管波蘭與陷入戰爭的烏克蘭以及俄國堅定盟友白俄羅斯之間有大片邊境接壤，但美國仍決定將波蘭維持在第1級的最安全級別。

ET快訊
快訊／中壢又跳電！5千戶受影響　台電：架空電纜饋線跳脫
法官墜樓亡！今告別式「擺滿白花花藍」　各界到場致意
余祥銓爆余苑綺留下千萬現金！　擔心被當贓款沒收
搶學生！　大學校長宣布「大一免學雜費」
約了2個月！盧秀燕、鄭文燦合體吃酸菜白肉鍋
星巴克求婚...5億生Push他　夏男喊無辜：本來不想進展太
快訊／高醫道歉了！謔車禍死者「爛如肉燥」　工讀生停職調查
孫生「演藝圈只討厭他」！　火大全說了
羊肉爐名店變「都更孤島」！　兩旁全拆光
加油再等等！　下周油價降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼日要求美軍近千人撤離　傳俄羅斯軍事人員進駐基地

粗心嬤「葡萄酒泡奶」餵4個月大嬰！　愛孫昏迷急送醫

中國海警抵日本「領海」！釣魚台海岸遭垃圾汙染　空拍被迫中止

再3個月要結婚！美女師「偷吃小5男學生」被捕　搜出親熱實錄

美宣布調升德國旅遊警示級別　警告「恐怖攻擊」可能增加

紐約公園驚見「男女毯下激戰」　23秒親密片觀看數飆破5100萬

金正恩的極樂天堂　每年「挑選25名處女」進後宮！女童淪現代慰安婦

FCC：業者移除華為、中興設備要49.8億美元　喊話國會撥款

刮刮樂嗨贏3千萬元　強運女繼續買彩券「相隔10周」又中3千萬

夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

江宏傑被問「接受日本人？」秒逃走XD　錢薇娟嗆郭泓志：別做《全明星5》

黃明志愚人節辦「告別式」遭包圍　畫面曝光...記者怒嗆：到底死了沒！

搜救犬Roger中職開球　叼球衝本壘堅持不鬆口

60歲美魔女「選美封后」　再拚代表阿根廷出賽！

高二生世界氣球大賽奪冠　激動喊：讓世界看見台灣

「米奇屋」垃圾滿到天花板　鄰居怨：10年沒好好呼吸

近距離看大谷打球！　球迷驚嘆：太特別了

成功高中丟書下樓慶畢業　30分鐘內雨中清理乾淨！

要不要搭便車？北市名校外可疑婦搭訕學生　警鎖定身分追查

廣東高速公路坍塌48死　「建成不到10年」營造商黑歷史曝

尼日要求美軍近千人撤離　傳俄羅斯軍事人員進駐基地

粗心嬤「葡萄酒泡奶」餵4個月大嬰！　愛孫昏迷急送醫

中國海警抵日本「領海」！釣魚台海岸遭垃圾汙染　空拍被迫中止

再3個月要結婚！美女師「偷吃小5男學生」被捕　搜出親熱實錄

美宣布調升德國旅遊警示級別　警告「恐怖攻擊」可能增加

紐約公園驚見「男女毯下激戰」　23秒親密片觀看數飆破5100萬

金正恩的極樂天堂　每年「挑選25名處女」進後宮！女童淪現代慰安婦

FCC：業者移除華為、中興設備要49.8億美元　喊話國會撥款

刮刮樂嗨贏3千萬元　強運女繼續買彩券「相隔10周」又中3千萬

夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

屏東萬丹今年迄今車禍已釀11死　警籲路口停等+減速慢行

快訊／桃園中壢又跳電！5千戶受影響　台電：架空電纜饋線跳脫

九份新秘境曝光！全新開幕寵物友善咖啡廳　榻榻米區獨享山海風光

士院法官墜樓亡！今告別式「擺滿白花花藍」　各界人士到場致意

陸推舊換新補貼政策掀購車潮　浙江車主換車一口氣省27萬

《淚女》雙金人氣飆高！金智媛出道14年「首辦見面會」　金秀賢亞巡

麥當勞直擊「父親摑掌女兒」　她上前關心！爸再賞一巴掌：乾妳屁事

才剛被駭...趙傳又遭詐騙集團盯上！　震怒發聲了

小叔結婚沒告知！婆婆要求「訂飯店請10人吃」　她怒：辦桌沒她位

商品熱賣有網路盜版　台鋼雄鷹呼籲：勿在非官方通路購買

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

25歲台灣女子差點上飛機！　機場被營救接回

全裸女大體睜眼復活　全場嚇瘋逃命

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

即／找到了！　澳警：平安尋獲25歲台灣女子

2周內3起！25歲台灣女生澳洲突然失聯

金正恩每年「挑25名處女」進後宮　現代慰安婦

女富商輕生　上億泰銖資產留給貼身管家

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

美升級德國旅遊警示　擔憂「恐怖攻擊」

被暴雷《我推的孩子》劇情　日50歲長官痛毆下屬

韓運動員恐無法免役　他怒：連BTS都去當兵了

5300萬超跑牽車隔天撞爛　悲劇畫面瘋傳

金正恩要幹大事了！南韓：北韓準備發動恐攻

變態爸嫌6歲兒胖　跑步機高強度訓練重傷死

更多熱門

相關新聞

紐約公園驚見「男女毯下激戰」

紐約公園驚見「男女毯下激戰」

美國紐約砲台公園（Battery Park）出現鹹濕一幕，一對情侶在眾人面前蓋上毯子疑似做出親密動作，引起現場民眾側目。整個過程都被旁人拍攝下來，影片上傳網路才短短數日，觀看次數衝破5100萬次，不少人看了感到不滿，直呼「難道就不能去找個汽車旅館？」

刮刮樂嗨贏3千萬元　女「相隔10周」又中3千萬

刮刮樂嗨贏3千萬元　女「相隔10周」又中3千萬

川普：可能不接受2024威州選舉結果

川普：可能不接受2024威州選舉結果

正妹抗癌網紅1年病逝！正巧是未婚夫生日

正妹抗癌網紅1年病逝！正巧是未婚夫生日

空服員頭等艙廁所偷拍14歲少女　還有4女受害

空服員頭等艙廁所偷拍14歲少女　還有4女受害

關鍵字：

德國旅遊警示恐怖攻擊恐怖組織美國國務院旅遊建議北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

問3國中生要不要搭便車　73歲女駕駛到案曝動機

25歲台灣女子差點上飛機！　機場被營救接回

59歲香港視帝結束18年婚姻！　認「2年前已分居」

落網畫面曝光！余苑綺老公「當水手」收200萬現金

余苑綺子女下落不明余天請社福介入

全裸女大體睜眼復活　全場嚇瘋逃命

14歲女罹糖尿病　營養師看「3餐菜單」傻眼

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

即／找到了！　澳警：平安尋獲25歲台灣女子

「殯葬業蔡依林」起底！　明仁會170位高衩正妹讓她爆紅

性能力強不強「握手就知道」！泌尿醫證實：是真的

余天大義滅親女婿該關多久關多久

即／余天女婿陳鑒涉詐千萬　檢聲押禁見獲准

向台灣人道謝「超常被回2字」　大陸網友不解！

林智堅復出新工作曝光　媒體大亨延攬

更多

最夯影音

更多

江宏傑被問「接受日本人？」秒逃走XD　錢薇娟嗆郭泓志：別做《全明星5》

黃明志愚人節辦「告別式」遭包圍　畫面曝光...記者怒嗆：到底死了沒！

搜救犬Roger中職開球　叼球衝本壘堅持不鬆口

60歲美魔女「選美封后」　再拚代表阿根廷出賽！

高二生世界氣球大賽奪冠　激動喊：讓世界看見台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面