美宣布調升德國旅遊警示級別　警告「恐怖攻擊」可能增加

▲美國上調德國旅遊警示級別，認為德國境內有發生恐怖攻擊的可能性。（圖／達志影像／示意圖）

記者張寧倢／編譯

美國國務院1日對德國與波蘭2個歐洲國家的旅遊建議進行定期審查，決定將德國的旅遊警示級別從第1級「些微」調升至第2級，原因是擔憂恐怖主義組織可能無預警地在德國境內發動恐攻，但情況仍屬於安全。另外，波蘭則維持在最安全的第1級。

根據紐約郵報報導，美國國務院領事事務局網站1日更新了針對德國的旅遊建議，從第1級的正常級別微幅調升至第2級的「提高警惕」級別，不過當地目前情況仍相當安全。美國旅遊警示級別共分作4級，其中第3級建議民眾重新考慮旅行，第4級才是最高危險等級（建議不要前往目標國家）。

新版建議提到，恐怖組織持續策畫在德國發動攻擊，可能會在鮮少或沒有警告的情況下進行襲擊，目標經常是旅遊景點和交通樞紐，或是市場、購物中心與地方政府設施。具體例如飯店、俱樂部、餐廳、禮拜堂、公園、大型體育或文化活動，也可能包含學校、機場等其他公共場所。

加拿大3月下旬就因恐怖主義威脅，建議旅客在德國要「保持高度警惕」。英國的海外旅遊建議中也提到近年來德國發生的恐怖攻擊事件。其中包含2020年德勒斯登（Dresden）造成1人死亡、多人重傷的持刀傷人事件，以及同年在哈瑙（Hanau）2家酒吧造成8人死亡的大規模槍擊案，前一年的2019年也有2人在哈勒（Halle）一座猶太教堂附近遭到槍殺。

除了德國之外，美國國務院也定期重新審查了對波蘭的旅遊建議，儘管波蘭與陷入戰爭的烏克蘭以及俄國堅定盟友白俄羅斯之間有大片邊境接壤，但美國仍決定將波蘭維持在第1級的最安全級別。